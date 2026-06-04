CNE declara alerta verde por lluvias en todo Costa Rica

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para todo Costa Rica, producto del aumento en las lluvias que se espera para los próximos días y hasta el martes 9 de junio.

Según la CNE, las condiciones son favorables para un sistema de baja presión en el Pacífico.

Tras las lluvias de los últimos días en gran parte del territorio nacional, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) advirtió que los suelos presentan altos niveles de saturación en la vertiente del Caribe, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y la Zona Norte, una condición que podría incrementar el riesgo de inundaciones.

Alejandro Picado, presidente de la CNE