Sucesos

CNE declara alerta verde por lluvias en todo Costa Rica

Los suelos se encuentran saturados.

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
CNE declara Alerta Verde por lluvias en todo el país
CNE declara Alerta Verde por lluvias en todo el país (CNE/CNE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CNELluvias e inundaciones
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.