CNE declara alerta amarilla en zona norte y Caribe norte por fuertes lluvias

La CNE elevó el nivel de alerta en dos regiones del país ante el reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, que mantiene lluvias intensas.

Por Gustavo Ortega Campos y Edgar Chinchilla

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) estableció este jueves alerta amarilla para la zona norte y el Caribe norte, ante el incremento de las lluvias en estas regiones. Para el resto del país se mantiene la alerta verde.








Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

