Sucesos

CNE alerta sobre más lluvias tras atender 29 incidentes por inundación

Bahía Drake permanece incomunicada por caída de árboles tras aguaceros

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Por Libia Solano Meza
CNE
Un torbellino dañó el techo de la antigua Capitanía de Puerto en Puntarenas y otros locales. (CNE/CNE)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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