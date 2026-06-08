CNE alerta sobre más lluvias tras atender 29 incidentes por inundación

Un torbellino dañó el techo de la antigua Capitanía de Puerto en Puntarenas y otros locales.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) atendió durante el fin de semana 29 incidentes por inundación y advirtió de más lluvias en los próximos días.

El Instituto Meteorológico Nacional actualizó, durante la tarde del lunes, que la depresión tropical 3 se convirtió en la tormenta tropical Cristina y se ybuca 280 km al noroeste de la costa guanacasteca. Esto provocará más aguaceros incluso durante el martes.

Según la CNE, solo el domingo los aguaceros se concentraron en Quepos y Parrita, en Puntarenas; Nandayure y Liberia, en Guanacaste, así como en Escazú y Santa Ana, en San José.

La institución indicó que las afectaciones se dieron principalmente en rutas nacionales y municipales según los reportes de los Comités Municipales de Emergencia. Por ejemplo, la caída de árboles en la ruta que va hacia Bahía Drake en el cantón Osa, Puntarenas provocó que el paso se mantenga cerrado hasta que se limpie la zona.

Mientras mejoran las condiciones del tiempo, la CNE envió alimentos a Liberia, Guatuso y Upala como parte de los operativos de asistencia humanitaria.

Actualmente el país mantiene dos alertas:

La alerta amarilla en el Valle Central y en la Vertiente del Pacífico.

en el Valle Central y en la Vertiente del Pacífico. La alerta verde en la zona norte y la vertiente del Caribe.

Por esa razón la CNE, hizo un llamado para que las personas no tiren basuras a los ríos o alcantarillas y se mantengan vigilantes en zonas de pendiente donde los suelos ya están saturados.