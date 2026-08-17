CNE activa alertas amarilla y naranja en Costa Rica ante ingreso de onda tropical N.° 33

CNE eleva alertas en todo Costa Rica, salvo el Pacífico norte, debido a las fuertes lluvias de los últimos días.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó el nivel de alertas en todo Costa Rica, debido a las fuertes lluvias que enfrenta el país.

Según el presidente de esa institución, Alejandro Picado, la medida se toma por el paso de la onda tropical N.° 32 que afectó durante este fin de semana y el ingreso de la N.° 33 este lunes 17 de agosto.

El detalle de las alertas es el siguiente:

Alerta naranja en la zona norte, todo el Caribe (norte y sur) y Turrialba (en Cartago).

en la zona norte, todo el Caribe (norte y sur) y Turrialba (en Cartago). Alerta amarilla para el Valle Central, así como el Pacífico central y sur.

CNE eleva estado de alertas por fuertes lluvias. (CNE/La Nación)

¿Qué significa cada alerta?

Alerta amarilla: indica que el peligro aumenta y se prevé que el evento afecte a la población. Activa protocolos de emergencia y medidas de prevención.

indica que el peligro aumenta y se prevé que el evento afecte a la población. Activa protocolos de emergencia y medidas de prevención. Alerta naranja: señala un riesgo alto y la posibilidad de afectaciones a la población, servicios y actividades productivas. Implica tomar medidas de movilización o contención para reducir el impacto.

Afectación por lluvias

Según la CNE, 495 personas se encuentran en albergues. El Caribe, la zona norte y el cantón cartaginés de Turrialba son las regiones más afectadas.

La CNE dio a conocer el detalle de personas albergados tras las fuertes lluvias de este fin de semana. (CNE/La Nación)

En tanto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció este domingo que suspenderá las lecciones en 862 durante este lunes 17 de agosto.

Entre este sábado y domingo, el fenómeno ha causado daños en vías, crecimiento y desbordamiento de ríos y quebradas, derrumbes, caída de material y otros incidentes que dificultan el tránsito y el acceso seguro a algunas zonas.