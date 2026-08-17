Sucesos

CNE activa alertas amarilla y naranja en Costa Rica ante ingreso de onda tropical N.° 33

495 personas se encuentran en albergues, según la CNE

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Por Sebastián Sánchez
Rescate de personas en Limón.
CNE eleva alertas en todo Costa Rica, salvo el Pacífico norte, debido a las fuertes lluvias de los últimos días. (Cruz Roja/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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