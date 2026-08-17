CNE activa alertas amarilla y naranja en Costa Rica ante ingreso de onda tropical N.° 33

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó el nivel de alertas en todo Costa Rica, debido a las fuertes lluvias que enfrenta el país.
Según el presidente de esa institución, Alejandro Picado, la medida se toma por el paso de la onda tropical N.° 32 que afectó durante este fin de semana y el ingreso de la N.° 33 este lunes 17 de agosto.
El detalle de las alertas es el siguiente:
- Alerta naranja en la zona norte, todo el Caribe (norte y sur) y Turrialba (en Cartago).
- Alerta amarilla para el Valle Central, así como el Pacífico central y sur.
¿Qué significa cada alerta?
- Alerta amarilla: indica que el peligro aumenta y se prevé que el evento afecte a la población. Activa protocolos de emergencia y medidas de prevención.
- Alerta naranja: señala un riesgo alto y la posibilidad de afectaciones a la población, servicios y actividades productivas. Implica tomar medidas de movilización o contención para reducir el impacto.
Afectación por lluvias
Según la CNE, 495 personas se encuentran en albergues. El Caribe, la zona norte y el cantón cartaginés de Turrialba son las regiones más afectadas.
En tanto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció este domingo que suspenderá las lecciones en 862 durante este lunes 17 de agosto.
Entre este sábado y domingo, el fenómeno ha causado daños en vías, crecimiento y desbordamiento de ríos y quebradas, derrumbes, caída de material y otros incidentes que dificultan el tránsito y el acceso seguro a algunas zonas.