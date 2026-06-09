CNE abre refugios temporales por fuertes lluvias en tres cantones

CNE activa albergues en Batán, La Cruz y Quepos para resguardar a afectados

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) atendió 18 incidentes relacionados con inundaciones por esa razón, se habilitaron 3 albergues temporales en Batán de Limón, La Cruz, Guanacaste y Quepos, Puntarenas.

Los espacios albergan a 32 personas y están equipados para recibir a familias en situación de riesgo por inundaciones y desbordamientos de ríos, brindando atención básica, alimentación y un lugar seguro mientras se normalizan las condiciones climáticas.

Albergues activos por lluvias y oleaje

Quepos: Salón Comunal Bellavista; se alojan pescadores afectados por el fuerte oleaje; las embarcaciones serán cuidadas por empresas locales.

Salón Comunal Bellavista; se alojan pescadores afectados por el fuerte oleaje; las embarcaciones serán cuidadas por empresas locales. La Cruz: Casa de la Cultura de Puerto Soley; recibirá a los vecinos que fueron evacuados por fuerte oleaje de este lunes 8 de junio.

Casa de la Cultura de Puerto Soley; recibirá a los vecinos que fueron evacuados por fuerte oleaje de este lunes 8 de junio. Batán: Gimnasio; recibirá a las personas afectadas por las crecidas de ríos y problemas de alcantarillado.

La CNE también mantiene bajo observación las comunidades de Bananito y Valle La Estrella, en Limón, debido a la formación de cabezas de agua que afectaron varias casas.

Las autoridades recomiendan a la población seguir las indicaciones oficiales y acudir a los albergues si su vivienda se encuentra en peligro.

Actualmente la CNE mantiene la alerta amarilla para el Pacífico y el Valle Central, mientras que la zona norte y el Caribe permanecen bajo alerta verde.