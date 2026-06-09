Sucesos

CNE abre refugios temporales por fuertes lluvias en tres cantones

Comunidades de Bananito y Valle La Estrella bajo vigilancia por riesgo de cabezas de agua.

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Por Libia Solano Meza
Vientos fuertes, lluvias en el Caribe y zona norte marcarán el clima del miércoles en Costa Rica.
CNE activa albergues en Batán, La Cruz y Quepos para resguardar a afectados (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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