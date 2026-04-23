Clima en Costa Rica: lluvias y tormentas eléctricas marcarán este viernes 24 de abril

IMN pronostica lluvias y tormentas en gran parte del país este viernes, con mayor impacto en el Pacífico y zonas montañosas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 24 de abril el país presentará condiciones variables, con nubosidad y lluvias en distintas regiones.

El reporte indica que la disminución de presión sobre el istmo centroamericano, junto con alta humedad, influirá en el estado del tiempo. Durante la madrugada y la mañana se prevé inestabilidad en el Pacífico cercano al país. Esta condición generará desarrollo de nubosidad con lluvias y tormentas en el mar, así como precipitaciones aisladas en zonas costeras del Pacífico.

Para la tarde, el IMN pronostica mayor cobertura nubosa en la cordillera Central. Este patrón afectará el este del Valle Central y Cartago. Además, se esperan aguaceros con tormenta en sectores montañosos del Pacífico Central y Pacífico Sur. También habrá lluvias intensas en el Pacífico Norte, el este del Valle Central y partes de la zona norte y el Caribe occidental.

En el Valle Central, el cielo estará entre parcialmente nublado y nublado durante el día. En la tarde se presentarán lluvias dispersas con tormenta. San José registrará una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 28,2 °C.

El Pacífico Norte tendrá nubosidad parcial en la mañana, con lluvias en sectores costeros. En la tarde aumentará la nubosidad con aguaceros y posibles tormentas aisladas. En Liberia, la temperatura oscilará entre 22,3 °C y 33,8 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de parcialmente nublado a nublado. Se prevén lluvias aisladas cerca de la costa en la mañana y precipitaciones en zonas montañosas por la tarde. Quepos tendrá una mínima de 21,3 °C y una máxima de 29,4 °C.

El Pacífico Sur mantendrá condiciones similares, con nubosidad en aumento en la tarde. Se estiman lluvias y aguaceros aislados en distintos puntos. Golfito registrará temperaturas entre 21,5 °C y 28,7 °C.

En el Caribe Norte, el día iniciará con nubosidad parcial. En la tarde habrá tormentas locales hacia el oeste de la región. Guápiles presentará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 29,1 °C.

El Caribe Sur tendrá pocas nubes en la mañana y nubosidad parcial durante el resto del día, sin lluvias significativas. Limón tendrá una temperatura mínima de 22,8 °C y una máxima de 30,3 °C.

En la zona norte, el cielo estará de poco a parcialmente nublado. En la tarde se prevén lluvias aisladas con tormenta. Ciudad Quesada registrará una mínima de 16,5 °C y una máxima de 28,4 °C.

El IMN señala que el patrón atmosférico favorecerá condiciones inestables en gran parte del territorio nacional, con énfasis en regiones montañosas y del Pacífico.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:22 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La luna saldrá a las 12:16 p. m. y se ocultará a las 12:19 a. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna llena.