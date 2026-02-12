Sucesos

Clima en Costa Rica: IMN advierte vientos alisios acelerados y más nubosidad este viernes

El patrón atmosférico de la época influirá en las condiciones del tiempo este viernes. Conozca qué regiones tendrán mayor viento y cómo variarán las temperaturas en el país

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Las ráfagas de viento continuarán durante el viernes, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Vientos fuertes y lluvias en el Caribe marcarán el viernes, mientras el Pacífico tendrá condiciones más estables. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCclimaclima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.