Clima en Costa Rica: IMN advierte vientos alisios acelerados y más nubosidad este viernes

Vientos fuertes y lluvias en el Caribe marcarán el viernes, mientras el Pacífico tendrá condiciones más estables.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 13 de febrero del 2026 el país estará bajo la influencia de vientos alisios acelerados, junto con mayor humedad en la costa del Caribe. Estas condiciones provocarán nubosidad y lluvias dispersas, sobre todo entre la madrugada y la mañana, así como al final del día y durante la noche.

En contraste, el IMN señaló que el litoral del Pacífico presentará cielo mayormente despejado. El Pacífico Norte y el Valle Central recibirán ráfagas aceleradas. Durante la tarde aumentará la nubosidad hacia el Pacífico Central y el Pacífico Sur. En sectores montañosos del sur y en las cercanías del golfo Dulce podrían presentarse lluvias aisladas.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y viento. En horas tempranas persistirá el viento acelerado. Hacia la tarde el cielo variará de poco a parcialmente nublado. En San José la temperatura mínima será de 16,5 °C y la máxima de 23,7 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones despejadas durante la jornada. El ambiente será soleado y seco. En Liberia la temperatura mínima será de 21,6 °C y la máxima de 36,2 °C.

Para el Pacífico Central, el IMN proyectó nubosidad variable. La mañana tendrá pocas nubes y la tarde mostrará cielo parcialmente nublado. En Parrita la temperatura mínima será de 17,5 °C y la máxima de 35,2 °C.

En el Pacífico Sur se anticipa cielo de poco a parcialmente nublado. En zonas montañosas podrían presentarse lluvias aisladas. Golfito registrará una temperatura mínima de 20,8 °C y una máxima de 29,3 °C.

El Caribe Norte tendrá mayor cobertura nubosa. Se estiman lluvias dispersas en la madrugada y la mañana, así como precipitaciones aisladas al final del día. En Guápiles la temperatura mínima será de 20,3 °C y la máxima de 27,5 °C.

En el Caribe Sur también predominará la nubosidad con lluvias dispersas en varios momentos del día. Limón tendrá una temperatura mínima de 20,6 °C y una máxima de 26,6 °C.

La zona norte mostrará cielo parcialmente nublado durante la jornada. No se prevén cambios significativos en la cobertura nubosa. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 26,1 °C.

Estas condiciones responderán al patrón atmosférico típico de la época, con influencia directa de los alisios y mayor humedad en el Caribe.

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 5:56 a. m. y se ocultará a las 5:45 p. m. La luna saldrá a las 2:54 a. m. y se ocultará a las 2:36 p. m. La fase lunar estará hacia la luna nueva.