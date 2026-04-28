Clima en Costa Rica este miércoles: calor intenso y lluvias se concentrarán en estas regiones

Miércoles caluroso en Costa Rica con lluvias aisladas en el Pacífico y aumento de nubosidad en la noche, según el IMN

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 29 de abril el país tendrá un patrón atmosférico marcado por escasa humedad y la presencia de vientos alisios moderados en el norte y centro del territorio.

Este escenario generará un dato llamativo para la jornada: la lluvia será limitada en gran parte del país, pero no desaparecerá del todo. Se concentrará en zonas muy específicas durante la tarde, lo que creará contrastes entre regiones secas y otras con tormenta.

Durante la mañana, el cielo estará entre despejado y parcialmente nublado, con temperaturas altas y sensación térmica elevada. Esta condición favorecerá un ambiente estable en la mayor parte del territorio.

Para la tarde, el aumento de nubosidad activará lluvias aisladas con tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Sur. Este comportamiento responde al calentamiento diurno y al ingreso de humedad superficial en esas regiones.

En la noche, otro elemento curioso marcará el cierre del día: aumentará la nubosidad en el Caribe y la zona norte por el ingreso de humedad desde el mar Caribe, lo que cambiará el panorama seco de horas previas.

El Valle Central tendrá una jornada estable con pocas nubes y sin lluvias significativas. San José registrará una temperatura mínima de 15,3 °C y una máxima de 27 °C.

El Pacífico Norte destacará por el calor intenso y cielo despejado durante casi todo el día. Liberia alcanzará una mínima de 21,2 °C y una máxima de 37,3 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, la nubosidad aumentará en la tarde con lluvias aisladas. Quepos tendrá temperaturas entre 15 °C y 33 °C.

El Pacífico Sur presentará el escenario más inestable. En la tarde habrá aguaceros con tormenta eléctrica y en la noche lluvias en la costa. Golfito tendrá una mínima de 20,9 °C y una máxima de 32,5 °C.

El Caribe Norte iniciará con nubosidad parcial y terminará con mayor cobertura de nubes. Guápiles registrará entre 21,6 °C y 31,1 °C.

El Caribe Sur tendrá condiciones similares, con incremento de nubosidad hacia la noche. Limón reportará una mínima de 23 °C y una máxima de 31,2 °C.

En la zona norte, el día iniciará con pocas nubes, pero la nubosidad aumentará en la noche. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 18 °C y 27 °C.

El IMN resalta que el contraste entre calor intenso, baja humedad y lluvias focalizadas será el rasgo más llamativo de la jornada.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:20 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna llena.