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Clima en Costa Rica este martes: bochorno y lluvias afectarán varias regiones

El IMN anticipa un martes con ambiente caluroso y sensación de bochorno en gran parte del país. Algunas regiones tendrán lluvias y tormentas aisladas

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias Alajuela
El IMN pronostica calor y bochorno este martes. El Pacífico Norte tendrá altas temperaturas y el sur registrará lluvias aisladas. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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