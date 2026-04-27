Clima en Costa Rica este martes: bochorno y lluvias afectarán varias regiones

El IMN pronostica calor y bochorno este martes. El Pacífico Norte tendrá altas temperaturas y el sur registrará lluvias aisladas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 28 de abril de 2026 el país presentará una reducción en la humedad atmosférica. Esta condición limitará las lluvias en varias regiones.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá entre poco y parcialmente nublado. El ambiente será cálido y con bochorno en gran parte del territorio nacional. En la tarde, se formarán nubes con lluvias y tormentas aisladas en el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes. En la tarde se presentará nubosidad parcial con posibles lluvias de corta duración en zonas montañosas. San José registrará una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 28 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielo despejado y condiciones soleadas durante el día. Esta región reportará las temperaturas más altas del país, junto con sensación de bochorno. Liberia tendrá una mínima de 22,6 °C y una máxima de 36,4 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de parcialmente nublado en la mañana. En la tarde se estiman lluvias y tormentas aisladas. Quepos tendrá una temperatura mínima de 24,2 °C y una máxima de 31,5 °C.

El Pacífico Sur presentará condiciones similares. Se espera mayor nubosidad en la tarde con lluvias dispersas. Golfito registrará una mínima de 21,7 °C y una máxima de 32,6 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará poco nublado en la mañana. En la tarde habrá nubosidad parcial sin lluvias relevantes. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 22,4 °C y una máxima de 32,5 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones estables durante el día. El cielo variará de pocas nubes a parcialmente nublado. Limón registrará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 31,5 °C.

En la zona norte, el cielo estará entre poco y parcialmente nublado. No se estiman lluvias significativas. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18,2 °C y una máxima de 27,3 °C.

El IMN señala que la disminución de humedad reducirá los aguaceros en el Valle Central y el Pacífico Norte. También indica posibles lluvias breves en sectores montañosos y la península de Nicoya.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:20 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna llena.