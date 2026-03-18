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Clima en Costa Rica este jueves: más humedad traerá lluvias y nubosidad en varias regiones

El IMN prevé aumento de humedad este jueves 19 de marzo en Costa Rica, con nubosidad y lluvias aisladas en la tarde en varias regiones del país

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Por Silvia Ureña Corrales
03/10/2024 Cartago. Aguacero; Lluvia; Clima; Paraguas y sombrillas; Invierno; Epoca lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
Costa Rica tendrá más nubosidad y lluvias aisladas este jueves, con calor intenso en el Pacífico Norte y condiciones variables en el resto del país. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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