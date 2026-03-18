Clima en Costa Rica este jueves: más humedad traerá lluvias y nubosidad en varias regiones

Costa Rica tendrá más nubosidad y lluvias aisladas este jueves, con calor intenso en el Pacífico Norte y condiciones variables en el resto del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 19 de marzo se presentará un incremento gradual de la humedad en el país, lo que provocará cambios en las condiciones del tiempo.

Este patrón favorecerá mayor nubosidad en horas de la tarde, especialmente en zonas cercanas a las cordilleras. Además, aumentará la probabilidad de lluvias en distintos puntos del territorio nacional.

Durante la mañana, el país tendrá condiciones entre despejadas y parcialmente nubladas. Sin embargo, en la tarde se espera mayor desarrollo de nubes, con precipitaciones aisladas en varias regiones.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con pocas nubes. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado y se prevén lluvias de corta duración. En San José, la temperatura mínima será de 16,6 °C y la máxima de 26 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos despejados y condiciones ventosas durante gran parte del día. El ambiente será caluroso y seco. En Liberia, la temperatura oscilará entre 21 °C y 36 °C.

En el Pacífico Central, la mañana tendrá pocas nubes. En la tarde aumentará la nubosidad con posibilidad de lluvias. En Quepos, la temperatura mínima será de 23,7 °C y la máxima de 31,8 °C.

El Pacífico Sur presentará condiciones similares. La mañana tendrá pocas nubes. En la tarde habrá nubosidad con aguaceros aislados y tormenta eléctrica puntual. En Golfito, la temperatura variará entre 20,6 °C y 34,4 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará nublado en varios momentos del día, con lluvias posibles desde la mañana y durante la tarde. En Guápiles, la temperatura mínima será de 20,1 °C y la máxima de 30,2 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones parcialmente nubladas durante la mañana. En la tarde se estiman lluvias aisladas y en la noche aumentará la nubosidad. En Limón, la temperatura estará entre 21,6 °C y 29,8 °C.

En la zona norte, la mañana tendrá nubosidad parcial. En la tarde el cielo estará nublado y en la noche se mantendrán condiciones mayormente cubiertas. En Ciudad Quesada, la temperatura oscilará entre 17,8 °C y 26,4 °C.

El IMN señala que este cambio responde al ingreso de mayor humedad en la atmósfera, lo que incrementará la cobertura nubosa y las lluvias, sobre todo en horas vespertinas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:41 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La salida de la luna será a las 5:59 a. m. y su puesta a las 6:30 p. m. La fase lunar estará hacia cuarto creciente.