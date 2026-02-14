Clima en Costa Rica: disminuirán los vientos alisios y habrá lluvias aisladas este domingo

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 15 de febrero el país tendrá una disminución más evidente de los vientos alisios. Esta condición reducirá la probabilidad de lluvia en la vertiente del Caribe. Persistirá nubosidad parcial en varios sectores del territorio nacional.

El IMN señala que las temperaturas serán frescas durante la mañana. Al mediodía y en la tarde se percibirá un ambiente cálido. El Pacífico Sur, el Pacífico Central y el oeste del Valle Central presentarán nubosidad de parcial a mayormente nublado. En los dos sectores del Pacífico se estiman chubascos aislados.

En el Valle Central se anticipan pocas nubes en la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad en el sector oeste. Durante la noche el cielo estará parcialmente nublado. En San José se prevé una temperatura mínima de 15,6 °C y una máxima de 24,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielo despejado en la madrugada y ambiente soleado en la mañana. El viento será moderado del norte. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado y en la noche habrá pocas nubes. En Liberia la temperatura mínima será de 19,3 °C y la máxima de 35,4 °C.

En el Pacífico Central se esperan pocas nubes en la madrugada. La mañana tendrá nubosidad de pocas a parciales. En la tarde el cielo estará de parcialmente nublado a nublado. Se estiman lluvias en montañas cercanas a la costa. En Quepos la temperatura mínima será de 20,8 °C y la máxima de 24 °C.

El Pacífico Sur iniciará con pocas nubes. En la mañana el cielo variará de pocas a parciales. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán chubascos aislados. Durante la noche persistirá cielo parcialmente nublado. En Golfito se pronostica una mínima de 21 °C y una máxima de 29,5 °C.

En el Caribe Norte se prevén pocas nubes en la madrugada. El resto del día tendrá cielo parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia será menor en comparación con días anteriores. En Guápiles la temperatura mínima será de 20,3 °C y la máxima de 25,7 °C.

El Caribe Sur registrará pocas nubes en la madrugada. En la mañana el cielo estará parcialmente nublado. En la tarde predominarán pocas nubes y en la noche volverá la nubosidad parcial. En Limón la mínima será de 20,2 °C y la máxima de 26,8 °C.

La zona norte tendrá pocas nubes en la madrugada. Durante la mañana y la tarde se observará cielo parcialmente nublado. En la noche disminuirá la nubosidad. En Ciudad Quesada se estima una temperatura mínima de 14,1 °C y una máxima de 24,7 °C.

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 05:55 a. m. y se pondrá a las 05:45 p. m. La fase lunar estará hacia luna nueva.