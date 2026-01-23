Clima en Costa Rica: así estarán las condiciones del tiempo este sábado 24 de enero

El sábado se mantendrán condiciones secas en gran parte del país, con lluvias aisladas en el Caribe y zona norte, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 24 de enero se mantendrán condiciones típicas de la estación seca, con cielos parcialmente nublados y escasa precipitación en la mayor parte del territorio nacional. Se registrarán vientos alisios moderados, sobre todo en el norte y centro del país.

Según el informe, en la zona norte y el Caribe habrá nubosidad desde la madrugada, con lluvias ligeras de corta duración durante las primeras horas del día. A lo largo de la tarde, se mantendrá la nubosidad parcial sin precipitaciones relevantes.

En contraste, en las regiones del Pacífico, el cielo se mantendrá despejado a parcialmente nublado durante el día. Se anticipan lluvias aisladas al final de la tarde y primeras horas de la noche en zonas montañosas y costeras debido a la interacción con brisas locales.

En el Valle Central, el día iniciará con nubosidad parcial y ráfagas de viento. Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo con pocas nubes y los vientos seguirán presentes. San José presentará una temperatura mínima de 16,2 °C y una máxima de 25,6 °C.

En el Pacífico Norte, predominará un ambiente muy caluroso y seco, con ráfagas de viento durante toda la jornada. Nicoya registrará la temperatura más alta del país, con 35,2 °C, mientras que la mínima será de 20,3 °C.

El Pacífico Central tendrá cielos mayormente despejados en la madrugada y la mañana. Durante la tarde y noche, se presentará nubosidad parcial con posibles lluvias en la costa. En Parrita, las temperaturas oscilarán entre 16,5 °C y 31 °C.

En el Pacífico Sur, se observarán condiciones similares: poca nubosidad en las primeras horas del día y cielos parcialmente nublados en la tarde. Se prevén lluvias alrededor del golfo al finalizar la tarde. En Golfito, la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima de 28,2 °C.

En la región del Caribe Norte, se anticipa cielo nublado en la madrugada y la mañana, acompañado de lluvias dispersas. La tarde traerá una leve mejora con nubosidad variable. Guápiles presentará una temperatura entre 18,9 °C y 26,7 °C.

El Caribe Sur mostrará un patrón más seco, con nubosidad durante la mañana y condiciones parcialmente nubladas en la tarde. En Limón, se esperan temperaturas entre 21,1 °C y 28,7 °C.

En la zona norte, el día iniciará con nubosidad y lloviznas dispersas. Por la tarde, las condiciones mejorarán hacia cielos parcialmente nublados. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 14,6 °C y una máxima de 24,2 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:58 a. m. y se ocultará a las 5:39 p. m. La luna se encontrará en tránsito hacia el cuarto creciente, con salida a las 10:05 a. m. y puesta a las 10:43 p. m..