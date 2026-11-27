Cinco sospechosos de participar en grandes casos de narcotráfico y lavado de dinero, dos de ellos con solicitudes de extradición hacia Estados Unidos, gozaron de millonarios subsidios del Estado a lo largo de los últimos 11 años.

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) les concedió combustible exonerado de impuestos, un beneficio destinado al sector pesquero. A dos de los imputados, el Incopesca les continuó dando la exoneración aun después de que fueron detenidos; lo hizo durante casi un año y cuatro meses más hasta marzo del 2026.

Aunque este mecanismo se creó en la década de los 90 para apoyar a la pesca costarricense, también ha favorecido a decenas de personas, físicas o jurídicas, que han sido investigadas bajo la sospecha de que incurrieron, principalmente, en cinco actividades ilícitas:

Tráfico de drogas

Pesca ilegal

Transporte ilegal de combustible

Navegación irregular

Legitimación de capitales

Entre ellos están dos detenidos por el Caso Ballena: Víctor Hugo Cruz Mata y Denis Gerardo Hernández Mata; así como un sospechoso del Caso Altamar, de apellidos Vargas Torres. Los tres afrontan cargos por presunto narcotráfico y legitimación de capitales.

A ellos se suma Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, quien ya fue extraditado a Estados Unidos, y Jordie Picado Grijalba, alias Noni, quien está en prisión preventiva con solicitud de extradición a ese mismo país. EE. UU. les imputa a ambos supuestas operaciones de tráfico de drogas a nivel internacional.

Jordie Picado Grijalba, de 32 años, vecino de Limón, es el quinto costarricense requerido por Estados Unidos con fines de extradición. Se le investiga por tráfico internacional de drogas. (Foto cortesía para LN/Foto cortesía para LN)

En conjunto, estos cinco sospechosos obtuvieron un beneficio de ¢2.628 millones por adquirir combustible con un precio promedio 47% menor al del mercado, entre marzo del 2015 y marzo del 2026.

Algunos de estos beneficiarios obtuvieron la exoneración mediante varias embarcaciones registradas a su nombre, solo por cumplir el requisito de contar con una licencia activa de pesca comercial emitida por Incopesca. En algunos casos, los permisionarios continuaron recibiendo esa ayuda estatal incluso después de haber sido detenidos .

El sospechoso Hernández Mata, del caso Ballena, aparece como dueño de dos embarcaciones que fueron detenidas por el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) por aparente pesca ilegal.

En los últimos 11 años, el Ministerio de Seguridad Pública detuvo un total de 278 navíos por sospechas de actividades ilícitas. En ese mismo periodo, el Incopesca exoneró a 2.428 personas propietarias de 2.412 barcos pesqueros, otorgándoles un beneficio económico total de ¢85.970 millones.

Entre los 25 mayores beneficiarios figuran tres sospechosos de conocidos expedientes de presunto narco. Los otros dos imputados beneficiados están fuera de ese grupo de principales beneficiados, pero también recibieron subsidios.

Un equipo de La Nación llegó a esas conclusiones tras cruzar la base de datos de pescadores que recibieron combustible exonerado por Incopesca con la tabla oficial de precios históricos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y los registros de embarcaciones detenidas por Guardacostas, así como la hemeroteca de este diario.

En este enlace de la cuenta de La Nación en la herramienta de colecciones Pinpoint , de Google , podrá acceder a todos los documentos suministrados por esas instituciones y que se usaron para este análisis.

Caso Ballena y dos permisionarios

Víctor Hugo Cruz Mata y Denis Gerardo Hernández Mata, empresarios pesqueros, fueron detenidos en noviembre del 2024 en el marco del denominado Caso Ballena, como sospechosos de integrar una organización dedicada al narcotráfico y la legitimación de capitales.

Entre abril del 2015 y junio del 2024, estos dos sospechosos obtuvieron 4,8 millones de litros de combustible exonerado para 11 embarcaciones. Obtuvieron 231 avales, uno cada 15 días, en promedio. Lo hicieron a título personal y, en el caso de Cruz Mata, también mediante una firma llamada Pesquera Yuri Uno S. R. L., en la que él figura como gerente en el Registro Nacional.

Pese a haber sido detenidos, los investigados continuaron recibiendo el beneficio . Entre enero del 2025 y el 16 de marzo del 2026, obtuvieron 28 avales adicionales, 23 de ellos en el 2025 y cinco en el 2026 .

Durante los últimos once años, los dos empresarios percibieron ¢1.481 millones en exoneraciones. Víctor Hugo Cruz figura como el noveno mayor beneficiario y Denis Gerardo Hernández, como el número 24.

Este diario envió consultas a Incopesca para conocer cuáles son los protocolos que emplea para evitar la filtración de crimen organizado entre los beneficiarios y si tiene investigaciones abiertas, sin que se obtuviera una respuesta al momento de publicar este artículo.

Caso Altamar y un beneficiario

También aparece entre los primeros 25 beneficiarios la sociedad anónima Naviera Ximaval del Pacífico, señalada por el Ministerio Público como una empresa vinculada a un hombre de apellidos Vargas Torres, alias el Viejo o el Médico, quien actualmente enfrenta un juicio por presunto tráfico internacional de drogas en el denominado Caso Altamar.

Lancha rápida decomisada por Guardacostas en la península de Osa en enero del 2022. El navío pertenecía al grupo vinculado al Caso Altamar. (Ministerio de Seguridad Pública)

En apariencia, Vargas era miembro de una supuesta organización criminal, asentada en la zona sur y comandada por un pastor evangélico de apellidos Cortés Franco, quien, según la Fiscalía, coordinaba la recepción de cocaína y marihuana provenientes de Colombia.

Dicha sociedad habría obtenido ¢614,9 millones en subsidios estatales mediante cuatro barcos pesqueros: Don Gringo, El Rey, Freyman Manuel y Nautilius 2.

Por el Caso Altamar, la Fiscalía acusó a Vargas Torres de haber utilizado la sociedad Naviera Ximaval para supuestamente mezclar fondos ilícitos, provenientes de la actividad del narcotráfico, con recursos lícitos obtenidos mediante actividades comerciales.

Con base en un informe policial del 2022, en el que se analizaron secuencias de comunicaciones telefónicas, el ente acusador señala que las embarcaciones Freyman Manuel y El Rey habrían recibido un supuesto cargamento de droga en altamar.

Esta empresa ocupa el puesto 12 entre los mayores beneficiarios del subsidio estatal.

Otro barco sospechoso en el top 25

A la lista de beneficiarios cuestionados se suma la sociedad anónima Tres Pesqueros de Papagayo, la cual ocupa el puesto 25. Esta firma recibió combustible libre de impuestos durante diez años mediante una lancha identificada como Chris, pese a haber sido detenida en el 2014 por presunto narcotráfico.

El navío obtuvo 1.620.884 litros de hidrocarburos exonerados de impuestos y se ahorró ¢403 millones.

Barco con cocaína líquida

Recientemente, este diario publicó otro caso que involucra a la embarcación Sol de Oro VI, detenida en altamar en julio de este año con más de media tonelada de cocaína líquida.

De acuerdo con la Policía de Control de Drogas (PCD), este fue el primer decomiso de cocaína en estado líquido realizado en altamar en la historia de Costa Rica.

Entre febrero del 2021 y marzo del 2026, el permisionario de esta embarcación se ahorró ¢111 millones mediante 54 avales. Durante ese periodo desembolsó ¢167 millones; sin la ayuda estatal, habría tenido que pagar ¢278 millones.

Solicitados por EE. UU.

La Nación también dio a conocer que el extraditado Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, se ahorró el pago de ¢521,4 millones para abastecer sus barcos con combustible libre de impuestos.

Por su parte, Jordie Picado Grijalba, alias Noni, el quinto costarricense extraditable, recibió subsidios estatales por ¢10,5 millones gracias a la licencia de pesca comercial de la embarcación Mibri II.

Gilberth Bell, alias Macho Coca, fue extraditado a Estados Unidos en agosto del 2026. (Foto: captura de patna/Foto: captura de pantalla vídeo del MInisterio de Justicia)

278 lanchas beneficiadas y detenidas

El cruce de las bases de datos de Incopesca y del Servicio Nacional de Guardacostas permitió a este diario identificar 278 embarcaciones que recibieron combustible subsidiado y que, entre el 2014 y el 2026, fueron detenidas por su presunta vinculación con actividades ilícitas.

La cifra representa un incremento de 119 embarcaciones respecto a una publicación de La Nación del 20 de abril del 2025, cuando se informó de que, hasta junio del 2024, se habían contabilizado 159 naves que habían recibido este beneficio y posteriormente fueron detenidas. La diferencia radica en que Guardacostas depuró sus bases de datos e incluyó otros barcos que no venían en los cuadros compartidos de previo a la publicación del año pasado.

Los datos más actualizados muestran que Incopesca otorgó 11.499 exoneraciones a esas 278 embarcaciones. Esto significa que el Estado avaló, en promedio, aproximadamente tres entregas diarias de hidrocarburos a embarcaciones cuestionadas.

Por otra parte, los beneficios se tradujeron en 45,5 millones de litros de combustible, suficientes para llenar los tanques de aproximadamente un millón de vehículos con capacidad para 45 litros cada uno.

Toda esa cantidad de combustible tiene un costo de ¢25.983 millones. Sin embargo, la exoneración de impuestos reduce el monto a ¢13.669 millones, lo que representa un ahorro de ¢12.314 millones.

En promedio, se registraron cerca de 24 embarcaciones detenidas por año. Sin embargo, en 26 casos, una misma nave registró detenciones en dos años distintos. Además, dos navíos fueron detenidos en tres ocasiones cada una y otra acumuló cuatro detenciones. Nueve de los registros del Servicio Nacional de Guardacostas no consignan la fecha de la intervención.

Mayoría por pesca ilegal y narcotráfico

La mayoría de las detenciones de esas 278 embarcaciones beneficiadas ocurrieron por los siguientes presuntos delitos:

—Pesca ilegal: 110

—Narcotráfico: 67

—Navegación irregular: 50

—Pesca ilegal y navegación irregular: 30

—Narcotráfico y pesca ilegal: 9

El resto de las embarcaciones, aunque en menor cantidad, fueron detenidas por otros hechos, como el supuesto transporte ilegal de combustible, piratería y legitimación de capitales o quedaron bajo decomiso del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).