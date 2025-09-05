Sucesos

Ruta 1 colapsó: tráiler volcado cerró horas autopista Bernardo Soto hacia San Ramón

Accidente cerró por completo la autopista Bernardo Soto, Ruta 1, en sentido hacia San Ramón

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Vuelco en ruta 1 Bernardo Soto







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tráiler volcadoAutopista Bernardo SotoAccidente Ruta 1Cierre autopista San RamónCongestionamiento Guayabal Alajuela
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.