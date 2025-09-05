Ruta 1 colapsó: tráiler volcado cerró horas autopista Bernardo Soto hacia San Ramón

Un camión de carga volcó la madrugada de este viernes sobre la autopista Bernardo Soto, provocando un cierre total de la vía en sentido hacia San Ramón y afectando gravemente el tránsito en la Ruta 1 por varias horas.

A las 7:47 a.m., la Policía de Tránsito confirmó el retiro del vehículo.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:04 a.m., 400 metros al oeste del puente de Villa Bonita, frente a la subestación del ICE en Guayabal de Alajuela. El vehículo pesado quedó atravesado en la carretera, lo que obligó a desviar por completo el tránsito en ese sector.

En el sentido contrario, hacia San José, solo se habilitó un carril reducido, lo que generó fuertes congestionamientos desde las primeras horas de la mañana, extendiéndose hasta la General Cañas y las salidas por la radial del Coyol.

Ante la situación, muchos conductores optaron por tomar rutas alternas, como las vías hacia Montserrat, Dulce Nombre y La Garita, para intentar reincorporarse a la Ruta 1 en el sector de Manolos.