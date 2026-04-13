Ciclista muere tras violento atropello de automóvil

El atropello ocurrió en la ruta 805, en Matina. (Imagen con fines ilustrativos).

Un ciclista de 45 años falleció la tarde de este lunes luego de ser atropellado por un vehículo liviano en el cantón de Matina, en la provincia de Limón.

El reporte ingresó a las 3:06 p. m. El suceso ocurrió sobre la ruta 805, que comunica la carretera 32 con la comunidad de Matina centro, unos 200 metros antes del puente sobre el río Barbilla.

De manera preliminar, las autoridades informaron de que el ciclista, quien viajaba en una bicicleta tipo montaña, habría sido embestido por un vehículo tipo automóvil, aparentemente un Toyota Yaris.

Al llegar al sitio, la Cruz Roja de Batán confirmó que el hombre había fallecido.

Versiones iniciales señalan que el ciclista habría realizado una maniobra en la vía, lo que está siendo analizado como parte de la investigación para determinar la dinámica del accidente.

Debido al suceso, la vía principal de Matina y el acceso hacia la ruta 32 permanecen cerrados mientras se realiza el levantamiento del cuerpo y las diligencias judiciales correspondientes. La escena está bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública de Matina.

Las autoridades judiciales se encargarán de esclarecer las circunstancias del hecho.