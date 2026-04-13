Sucesos

Ciclista muere tras violento atropello de automóvil

Suceso ocurrió la tarde de este lunes en Matina, Limón

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Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Un hombre falleció en un violento atropello en la Ruta 32
El atropello ocurrió en la ruta 805, en Matina. (Imagen con fines ilustrativos). (cortesía/Cortesia)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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