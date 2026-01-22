Ciclista muere tras ser arrollado por un tráiler en la ruta 32; tránsito colapsado

Un ciclista murió tras ser atropellado por un tráiler en la ruta 32.

Un ciclista falleció la noche de este miércoles tras ser atropellado por un tráiler en el distrito de Guápiles, cantón de Pococí, provincia de Limón, a unos 150 metros antes del cruce de río Frío.

El reporte ingresó a las 6:33 p.m. Según información preliminar, el ciclista habría sufrido severas lesiones y desmembramiento del cuerpo. Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron su deceso.

El accidente ocurrió sobre la ruta 32, en sentido Limón-San José. El hecho causó un fuerte congestionamiento vial en la zona.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo.