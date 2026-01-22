Ciclista muere tras ser arrollado por un tráiler en la ruta 32; tránsito colapsado

Un ciclista falleció la noche de este miércoles tras ser atropellado por un tráiler en el distrito de Guápiles, cantón de Pococí, provincia de Limón, a unos 150 metros antes del cruce de río Frío.
El reporte ingresó a las 6:33 p.m. Según información preliminar, el ciclista habría sufrido severas lesiones y desmembramiento del cuerpo. Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron su deceso.
El accidente ocurrió sobre la ruta 32, en sentido Limón-San José. El hecho causó un fuerte congestionamiento vial en la zona.
El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo.