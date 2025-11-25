Ciclista muere embestido por motocicleta en ruta poco iluminada

El choque entre un ciclista y un motocicleta dejó una persona fallecida.

Un choque entre una motocicleta y un ciclista dejó un hombre fallecido y otro herido de gravedad la noche de este lunes en Horquetas de Sarapiquí, Heredia. El accidente ocurrió minutos antes de las 8 p. m. sobre la ruta 4.

Según información preliminar, la víctima mortal —un hombre de unos 40 años que viajaba en una bicicleta de montaña— fue embestida por el motociclista que transitaba por la ruta que comunica Sarapiquí con Guápiles.

La unidad de la Cruz Roja confirmó el fallecimiento del ciclista en el sitio. El motociclista fue valorado y trasladado en condición delicada, pero estable al centro médico.

El punto donde ocurrió el accidente es una zona de poca iluminación, según reportaron los cuerpos de emergencia.

Oficiales de la Fuerza Pública cerraron el carril en sentido Guápiles–Sarapiquí y habilitaron únicamente un carril con paso regulado mientras se atendía la escena.