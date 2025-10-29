Ciclista muere atropellado por tráiler en Puntarenas

Un ciclista murió atropellado por un tráiler, la tarde de este martes, en el sector del INVU de Barranca, en Puntarenas.

El incidente ocurrió minutos antes de las 5:00 p.m. De acuerdo con el informe de la Policía de Tránsito, el hombre, de unos 50 años, se desplazaba en el mismo sentido que el vehículo pesado cuando, por razones que aún se desconocen, cayó a la vía y terminó bajo las llantas traseras de la carreta.

El oficial de tránsito Carlos Arrieta confirmó que el hombre fue declarado fallecido en el lugar.

El paso por esta ruta permaneció cerrado parcialmente debido a que se trata de una vía de ingreso al Hospital Monseñor Sanabria.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el suceso.