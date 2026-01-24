Ciclista muere atropellado por camión cisterna

Un ciclista falleció la tarde de este viernes tras ser atropellado por un camión cisterna en una vía ubicada 300 metros al este del cruce de Taras, en Cartago.

El hecho ocurrió pasadas las 2 p. m. De acuerdo con información preliminar, un hombre de entre 50 y 58 años, quien transitaba a la orilla de la carretera, fue embestido por un camión cisterna.

La víctima sería vecino de Ochomogo y, cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, ya había fallecido.

Según la Policía Judicial, la alcoholemia del conductor del vehículo articulado resultó negativa.

De acuerdo con el oficial de Tránsito, Gustavo Ordóñez, el camión sería de la empresa Dos Pinos. El accidente provocó el cierre total de la ruta y un fuerte congestionamiento vial; no obstante, el paso fue reabierto a las 4 p. m.

Ordóñez recomendó a los ciclistas mejorar su visibilidad mediante el uso de chaleco reflectante, así como instalación de luces delanteras y traseras.

El Organismo de Investigación de Judicial (OIJ) realizó el levantamiento del cuerpo y lo remitió a la Morgue Judicial.