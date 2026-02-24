Choque múltiple colapsa la Bernardo Soto: tres personas al hospital, una de ellas embarazada

Un accidente de tránsito en la autopista Bernardo Soto, ruta 1, dejó a tres personas trasladadas al hospital, entre ellas, una mujer embarazada.

El reporte ingresó a las 2:49 p. m. de este lunes. El incidente ocurrió específicamente a un kilómetro de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), en sentido San José-Grecia.

El accidente involucró a tres vehículos. La Cruz Roja atendió a cuatro personas: una mujer embarazada que quedó en condición crítica, un paciente en estado delicado (amarillo) y otro estable (verde), quienes fueron trasladados a un centro médico.

Una cuarta persona fue valorada en el sitio y no requirió traslado.

El accidente generó largas presas en esa ruta nacional.