Choque múltiple colapsa la Bernardo Soto: tres personas al hospital, una de ellas embarazada

Accidente ocurrió a un kilómetro de la Fanal

Por Sebastián Sánchez
Accidente múltiple deja tres personas heridas en Alajuela.
Accidente múltiple deja tres personas heridas en Alajuela. (Christian Montero/La Nación)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

