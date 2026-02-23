Sucesos

Avioneta fumigadora cae en zona montañosa y deja piloto herido

Accidente ocurrió en Valle La Estrella, Limón

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Una avioneta cayó en zona montañosa de LImón, cerca del CTP de la zona.
Una avioneta cayó en zona montañosa de LImón, cerca del CTP de la zona. (Reiner Montero/La Nación)







Sebastián Sánchez

