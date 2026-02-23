Avioneta fumigadora cae en zona montañosa y deja piloto herido

Una avioneta cayó en zona montañosa de LImón, cerca del CTP de la zona.

Una avioneta fumigadora se precipitó a tierra la tarde de este lunes en una zona montañosa de Valle La Estrella, en la provincia de Limón, según informó Cruz Roja.

El primer recurso de la Cruz Roja Costarricense identificó a una persona atrapada, la cual fue rescatada y trasladada a un centro médico.

El hombre habría sufrido la fractura de uno de sus dedos, según informaron los cruzrojistas.

El reporte fue recibido a las 4:10 p. m. El accidente ocurrió a unos 1,5 kilómetros del CTP de Valle La Estrella.

Según información preliminar, mientras la aeronave realizaba labores de fumigación, sufrió un desperfecto mecánico. La avioneta habría caído en una propiedad privada.

En apariencia, trabajadores de una finca bananera alertaron de inmediato a sus superiores por radio, tras observar que la aeronave descendió de forma abrupta y luego de escuchar un fuerte impacto, aparentemente contra arboledas en una propiedad contigua a la plantación.