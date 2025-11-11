Sucesos

Choque frontal de dos vehículos en Cartago deja dos personas atrapadas

Ninguna persona debió ser trasladada al centro médico

Por Sebastián Sánchez
Los bomberos atendieron la colisión entre dos vehículos livianos, esto en Cartago, San Nicolás, frente al Colegio Covao.
Los bomberos atendieron la colisión entre dos vehículos livianos, esto en Cartago, San Nicolás, frente al Colegio Covao.







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

