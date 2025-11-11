Choque frontal de dos vehículos en Cartago deja dos personas atrapadas

Los bomberos atendieron la colisión entre dos vehículos livianos, esto en Cartago, San Nicolás, frente al Colegio Covao.

La tarde de este lunes, los Bomberos de la Estación de Cartago y la Cruz Roja atendieron una colisión entre dos vehículos livianos ocurrida frente al Colegio Covao, en San Nicolás de Cartago.

Según el reporte de Bomberos, se trató de un choque frontal entre los automotores. En uno de los vehículos viajaban tres personas, ninguno atrapado. En el otro automóvil se desplazaban cinco ocupantes, dos de los cuales quedaron dentro del vehículo al momento del impacto y debieron ser rescatados.

En total, ocho personas fueron atendidas en el sitio, donde recibieron valoración y estabilización por parte del personal de Cruz Roja.

Ninguno de los afectados requirió traslado a un centro médico, según el informe preliminar.