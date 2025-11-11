Motociclista herido de bala en el pecho por disparos en caserío

Un hombre de apellido Torres, de 30 años, fue trasladado en condición crítica al hospital de Guápiles luego de recibir una herida de bala en el pecho, la tarde de este lunes en el caserío de Cocorí, en el sector de La Barra del Colorado, en Limón.

La alerta ingresó alrededor de las 3 p. m. De acuerdo con la versión preliminar, la víctima se desplazaba en motocicleta cuando escuchó varios disparos provenientes de la montaña, uno de los cuales lo impactó.

La zona donde se encontró al hombre es de difícil acceso; está a unas dos horas de Guápiles, según reportes preliminares.

La víctima fue trasladada en una ambulancia de soporte avanzado de vida hasta el centro médico.

Las causas del ataque permanecen bajo investigación.