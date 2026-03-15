Sucesos

Choque entre motocicleta y automóvil deja un muerto y dos heridos graves en ruta 32

Accidente ocurrió alrededor de las 5:40 a. m., frente al restaurante Pantera, en Batán de Limón

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Por Cristian Mora
Choque Batán ruta 32
El violento choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrió la madrugada de este domingo en la ruta 32, en Batán de Limón. La vía permaneció cerrada mientras los cuerpos de emergencia atendían la situación. (Redes Sociales/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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