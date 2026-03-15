Choque entre motocicleta y automóvil deja un muerto y dos heridos graves en ruta 32

El violento choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrió la madrugada de este domingo en la ruta 32, en Batán de Limón. La vía permaneció cerrada mientras los cuerpos de emergencia atendían la situación.

Un violento choque entre una motocicleta y un automóvil dejó como resultado una persona fallecida y dos heridos de gravedad la madrugada de este domingo en la ruta 32, en Batán de Limón, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:40 a. m., específicamente frente al restaurante Pantera.

De acuerdo con la información preliminar, la motocicleta circulaba en el mismo sentido que el automóvil cuando ambos vehículos impactaron fuertemente, por razones que aún se investigan.

Al lugar se desplazaron tres unidades de la Cruz Roja Costarricense, procedentes de Batán, Siquirres y Limón, así como unidades del Cuerpo de Bomberos.

La primera unidad en llegar confirmó que uno de los ocupantes se encontraba sin signos vitales en la escena.

En el automóvil, un hombre quedó prensado en estado delicado, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos trabajó para liberarlo de las latas retorcidas del vehículo.

Además, un tercer paciente fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Debido al accidente, la vía permaneció cerrada mientras los cuerpos de emergencia atendían la situación y realizaban las labores correspondientes.

Colaboró con esta información el corresponsal Reiner Montero.