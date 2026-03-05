Centros turísticos y una vivienda en Bijagua allanados por presunto trasiego de fauna silvestre

Agentes del OIJ y la Fiscalía realizan este jueves allanamientos en Upala como parte de una investigación por presunto trasiego de fauna silvestre en centros turísticos. Imagen con fines ilustrativos.

El cantón de Upala forma parte de una investigación por el presunto trasiego y comercio de animales silvestres vinculados con actividades turísticas, donde la Fiscalía Adjunta ambiental dirige seis allanamientos este jueves 5 de marzo.

Los operativos forman parte de la causa 25-000049-0611-PE y tienen como objetivo ubicar y asegurar evidencia, así como localizar posibles ejemplares de fauna silvestre que habrían sido capturados y mantenidos sin autorización.

Las diligencias se realizan en cinco instalaciones de centros turísticos y en una vivienda ubicada en el distrito de Bijagua.

Según el Ministerio Público, se investiga si los sospechosos habrían utilizado una dinámica que incluía la captura, traslado, ocultamiento y exhibición de animales silvestres sin contar con los permisos correspondientes con el fin de lucrar, por vincularse con actividades turísticas.

“Asimismo, se indaga la presunta participación de vendedores locales”, indicó la Fiscalía.

El trabajo es coordinado por la Fiscalía Adjunta Ambiental junto con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con apoyo técnico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

La Fiscalía recordó que la fauna silvestre cumple funciones esenciales dentro de los ecosistemas y advirtió que su captura, traslado, comercialización o uso sin autorización puede acarrear responsabilidades penales.

Además, estas prácticas pueden generar afectaciones graves al bienestar de los animales y al equilibrio ambiental, por lo que reiteró el llamado a la población para proteger las especies silvestres del país.