Sucesos

Centros turísticos y una vivienda en Bijagua allanados por presunto trasiego de fauna silvestre

Las autoridades judiciales dirigen seis allanamientos en Upala por presunta captura y exhibición ilegal de fauna silvestre vinculada a actividades turísticas

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Agentes del OIJ de Batán y la Fiscalía allanaron cuatro sitios como parte de la investigación por el intento de homicidio de un oficial de la Fuerza Pública.
Agentes del OIJ y la Fiscalía realizan este jueves allanamientos en Upala como parte de una investigación por presunto trasiego de fauna silvestre en centros turísticos. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UpalaFauna silvestre
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.