Sucesos

Celulares robados, droga, municiones y un arma: Operativo en San José termina con clausura de compra y ventas

Aunque existe pleno conocimiento sobre la venta de artículos robados, la fiscalización de las compra y ventas en San José resulta compleja para las autoridades

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
En algunos locales comerciales se encontró droga y también se decomisaron artículos robados.
En algunos locales comerciales se encontró droga y también se decomisaron artículos robados. (Natalia Vargas/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
compra y ventaSan JoséPolicía MunicipalOIJartículos robados
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.