Sucesos

Caso Venus: Alias Gato habría seguido dirigiendo red de lavado desde la cárcel; se presume que con ayuda de su hija

Según expediente, cabecilla habría seguido girando instrucciones cuando ya pesaba sobre él una solicitud de extradición a EE. UU. Fiscalía detuvo hoy a hija de extraditable.

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Por Christian Montero
Detenidos y decomisos del tercer allanamiento del Caso Venus
Pamela Álvarez Jiménez, hija del extraditable Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato, fue detenida este jueves por supuesta legitimación de capitales. (Foto: cr/Foto: cortesía OIJ)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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