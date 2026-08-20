Caso Venus: Alias Gato habría seguido dirigiendo red de lavado desde la cárcel; se presume que con ayuda de su hija

LA detención de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato, en junio de 2025, no habría frenado las operaciones de lavado de dinero de la organización investigada en el Caso Venus, según se desprende de la apertura de los teléfonos decomisados en los allanamientos de junio de 2025 y marzo de este año.

Los análisis de los dispositivos revelaron la forma en que alias Gato o el Profe, al parecer, siguió girando instrucciones desde prisión, para lo cual habría contado con la ayuda de su hija Pamela Álvarez Jiménez, a quien habría encomendado acciones de ocultamiento patrimonial, cuando él ya enfrentaba una solicitud de extradición a Estados Unidos.

Así lo establece el expediente 23-000191-0042-PE de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, que este jueves, en asocio con la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutó tres allanamientos en Lindora de Santa Ana, Curridabat y Quircot de Cartago, como parte de la misma causa.

La hija del extraditable, de 25 años, fue detenida este jueves tras los allanamientos en los que las autoridades también capturaron a un hombre de apellido Solano, de 58 años, y decomisaron dos vehículos de alta gama. De igual manera fueron allanadas las viviendas de Sebastián, Jonathan y Daniela Álvarez, los otros hijos de alias Gato.

El expediente señala que “estas acciones de ocultamiento patrimonial se ordenaron cuando Álvarez Alfaro ya había sido detenido con fines de extradición por tráfico internacional de estupefacientes; es decir, con posterioridad a la inmovilización de bienes dictada por el delito de legitimación de capitales en este mismo caso”.

La Fiscalía y el OIJ también arrestaron a este hombre de apellido Solano, de 58 años, como parte de la investigación por el Caso Venus. (Foto: cr/Foto: cortesía OIJ)

Criptoactivos y sociedades mampara

Un día después del primer allanamiento, el 18 de junio de 2025, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificaron comunicaciones entre Pamela Álvarez Jiménez y su tío Alexander Álvarez Alfaro que confirmaban que la organización mantenía una billetera electrónica de criptoactivos. El análisis pericial determinó que, entre octubre de 2021 y enero de 2026, esa billetera, a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez, registró ingresos por $756.260 y retiros por $656.766.

El 16 de julio de 2025, un mes después del primer allanamiento de este caso, se registró un intercambio entre Pamela y su hermana Daniela Álvarez Jiménez sobre “el retiro y traslado de dinero en efectivo desde cuentas de terceros para evitar su detección”, según consigna el documento judicial.

Semanas antes del segundo allanamiento, Pamela se había mudado a la vivienda de su madre, donde fue detenida el 20 de marzo de este año. Posteriormente, quedó libre con medidas cautelares y fue detenida nuevamente este jueves.

Del dispositivo decomisado en la empresa Mega Diesel, que según las propias comunicaciones entre sus colaboradores “pertenecería únicamente” a alias Gato, los investigadores extrajeron fotografías de aparente droga, troqueles de identificación de lotes, imágenes del método de ocultamiento en tablas de madera y fotos de grandes sumas de dinero en efectivo empaquetado.

Los troqueles observados en esas imágenes coinciden con los hallados en el teléfono del custodio de la droga decomisada en la casa de seguridad de Calle Barquero, en La Guácima de Alajuela, donde en junio de 2025 se incautaron 1.075 paquetes de marihuana.

Una cantidad no especificada de dinero en efecto tanto en dólares como colones, le fue decomisada a los dos detenidos este jueves durante los allanamientos del Caso Venus. (Foto: cr/Foto: cortesía OIJ)

El expediente también revela coordinaciones para el envío de “contenedores de madera contaminados con cocaína hacia Hong Kong, Países Bajos, Alemania, Reino Unido e India”, mediante sociedades de terceros con colaboración logística externa.

La investigación señala que alias Gato sería el cabecilla de la organización, junto a su hermano Ariel Álvarez Alfaro y el guatemalteco César Augusto Melgar Sandoval, quien fue condenado a 6 años de prisión en 2011 por transportar heroína de forma intracorporal, al ser sorprendido en el aeropuerto Juan Santamaría.

Melgar tuvo un crecimiento patrimonial exponencial a partir de 2017, un año después de recuperar su libertad, que alertó a las autoridades judiciales.

El legajo detalla que, para insertar los fondos ilícitos en la economía formal, la organización constituyó alrededor de 42 personas jurídicas, entre ellas una subasta ganadera, un bar, una empresa de vehículos, un club de pádel (Smash Padel Club 506, presidida por Pamela Álvarez Jiménez) y negocios de ganado, carnicerías y bienes raíces.

Desde el 7 de abril de este año, la DEA mantiene una segunda solicitud de extradición contra alias Gato que gestionó ante una corte en el Distrito Este de Texas, luego de que la primera petición fuera rechazada por considerar que los hechos atribuidos ocurrieron antes de la reforma constitucional que habilitó la entrega de nacionales costarricenses en extradición, aprobada en mayo de 2025.