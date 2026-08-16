Sucesos

Caso Tridente: Juzgado dicta medida contra los sospechosos de integrar el brazo armado de alias Coco Guácimo

Se les imputan los presuntos delitos de homicidio y tentativa de homicidio

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Por Christian Montero
Un joven de 23 años de apellidos Abarca Solano conocido como Caremalo y supuesto hombre de confiaza de alias Coco Guácimo, cumple seis meses de prisión preventiva por el Caso Tridente.
Un joven de 23 años, de apellidos Abarca Solano y conocido como Caremalo, era un supuesto hombre de confiaza de alias Coco Guácimo. Foto: (Foto: Reiner M/Foto: Reiner Montero)







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Alias Coco GuácimoCaso TridenteAlejandro Arias Monge alias Diablo
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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