Caso Traición: Extraditarán desde Reino Unido a alias Shock, cabecilla del cartel del Caribe

Alias Shock habría huido de Limón por amenazas contra su vida. Foto: Cortesía.

El cabecilla del Cartel del Caribe, Luis Manuel Picado Grijalba, conocido como Shock, de 44 años, quien permanece detenido en territorio británico desde el 31 de diciembre de 2024, fue declarado extraditable por autoridades del Reino Unido.

La información fue confirmada este miércoles por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El sujeto, de nacionalidad costarricense —adquirida por naturalización—, es señalado como el principal cabecilla del llamado “Cartel del Caribe Sur”, una estructura criminal investigada por tráfico internacional de drogas.

Su hermano, Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni, fue capturado el 25 de agosto pasado en La Galera, Curridabat. El hombre, de 32 años, también enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos por el mismo delito de tráfico internacional de drogas.

Inicialmente este miércoles el OIJ envió un video en el que, erróneamente, indicaba que Noni sería extraditado a Reino Unido. Posteriormente, la Policía borró la información de sus canales de difusión y corrigió que lo correcto es la salida de Shock hacia Estados Unidos.

Tanto a Shock como a Noni se les vincula con un expediente judicial tramitado en Costa Rica como Operación Traición, por tráfico de drogas y de armas, así como legitimación de capitales.

El principal golpe por este caso se ejecutó el 4 de noviembre del año pasado, cuando 1.600 funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, iniciaron múltiples allanamientos contra la organización dirigida por los hermanos extraditables.

Se trató de la operación policial más grande en la historia del país, por cantidad de personal y allanamientos (64 puntos), que incluían 44 en Limón, 10 en San José, seis en Puntarenas, dos en Alajuela y otros dos en Cartago.

Además de manejar una importante ruta de trasiego de cocaína a Europa y Estados Unidos, se considera, según datos del OIJ, que el Cartel del Caribe Sur es el principal distribuidor de marihuana, y cocaína para el mercado interno costarricense.