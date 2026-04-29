Sucesos

Caso Traición: Extraditarán desde Reino Unido a alias Shock, cabecilla del cartel del Caribe

Un avión de la DEA viajará a Reino Unido para extraditar hacia Estados Unidos a Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock.

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Por Yucsiany Salazar
Arresto de Shock.
Alias Shock habría huido de Limón por amenazas contra su vida. Foto: Cortesía.







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ShockCaso TraiciónCártel CaribeExtradiciónReino Unido
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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