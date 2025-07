Caso Tómbola: Tres funcionarios bancarios investigados por colaborar con grupo que lavaba dinero mediante ventas de lotería

Tres funcionarios de entidades bancarias figuran entre los investigados en el Caso Tómbola, conocido este jueves luego de que el Organismo de Investigación Judicial allanara 24 localidades, principalmente en la zona norte del país, para desarticular una banda dedicada al lavado de dinero mediante ventas de lotería legal y clandestina.

La información la confirmó Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ este jueves por la mañana. El jerarca no precisó en cuáles entidades trabajan; no obstante, no se descarta que estén afincados en la misma área de operación del grupo criminal en Guatuso, Los Chiles o San Carlos.

Muñoz explicó que en la organización estarían implicadas 18 personas, ocho de ellas fueron capturadas durante los allanamientos de la madrugada.

Además, otras 10 personas no serán detenidas pero si serán llamadas, en los próximos días, para rendir declaración. Entre ellas figuran los tres empleados bancarios y un funcionario de la Junta de Protección Social, encargada de las loterías de venta legal en Costa Rica.

Allanamientos por caso de lavado de dinero mediante venta de lotería

De acuerdo con las investigaciones, el supuesto líder de esta organización, de apellidos Mora Durán, incrementó su patrimonio en más de ¢1.000 millones entre 2021 y 2022, gracias a actividades comerciales vinculadas a la venta de lotería, además de otros negocios como ventas de autos de alta gama, una licorera, una librería y una empresa constructora.

El Caso Tómbola se centra en una estructura que habría operado al menos 80 puntos de venta de lotería, tanto legales como ilegales, en distintas partes del país para lavar dinero.

La pesquisa empezó desde el 2021, pero se presume que los hechos ilícitos habrían empezado desde el 2016 o 2017 según precisó Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ.

Detalle de uno de los puntos allanados este jueves. En total, fueron 24 los sitios, principalmente en la zona norte del país, así como Alajuelita y San Rafael de Escazú. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

