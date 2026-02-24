Sucesos

Caso Talibanes: coyotes, vigías y presuntos policías corruptos, participaban del tráfico ilícito de migrantes en Los Chiles

Estructura criminal cobraba hasta ₡18.000 por cruzar frontera con Nicaragua.

Por Christian Montero
Allanamientos en Los Chiles, Alajuela, contra grupo criminal los Talibanes.
Caso Talibanes: megaoperativo en Los Chiles desarticula banda dedicada a tráfico de migrantes y homicidios. (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)







Christian Montero

