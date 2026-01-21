‘Caso Shark’: Fiscalía detiene a presunto hombre de confianza del más reciente extraditable

El allanamiento se ejecuta en una extensa propiedad en Santiago de San Ramón.

La Fiscalía Adjunta Contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ),ejecutan desde las 06:00 a. m. de este miércoles, un allanamiento relacionado con el caso Shark cuyo objetivo es un hombre de apellidos Gómez Ortiz, presunto encargado de logística de la organización criminal liderada por Alexi Meléndez León, alias Comando y su mano derecha, Jeffry Arosemena Siles, conocido como Corporación.

Meléndez León se convirtió desde este lunes en uno de los más recientes extraditables, ya que es solicitado por el Distrito Este de Texas.

La diligencia de esta mañana se centra en una propiedad ubicada en calle Barrantes en Santiago de San Ramón perteneciente a Gómez Ortiz, a quien las autoridades investigan por legitimación de capitales y tráfico internacional de drogas.

Pieza clave

Según el expediente, Gómez Ortiz no es un actor secundario, las investigaciones lo perfilan como el presunto “encargado de logística de la organización, ubicando empacadoras de piña donde sale la droga, así como con personas extranjeras con quienes se estaría comercializando".

Los agentes de Legitimación de Capitales hacen una exhaustiva revisión de la vivienda. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Su rol, de acuerdo con la pesquisa, consistía en garantizar que la cocaína saliera de Costa Rica oculta en contenedores de fruta lícita, la pesquisa reveló que Gómez Ortiz manejaba al detalle las rutas navieras. En una de las conversaciones interceptadas por los agentes judiciales y que trataba sobre los tiempos de tránsito hacia España, Gómez Ortiz aseguraba en un audio: “Igualmente lo que necesite, explicación, lo que sea me dice, yo manejo todo eso al dedillo”.

La organización criminal utilizaba empresas fachada para enviar la droga a puertos como Algeciras, Róterdam y Málaga. La investigación señala que el sospechoso instruía sobre qué navieras utilizar para evitar inspecciones rigurosas. En una comunicación interceptada, se detalla: “Este puerto es muy noble y como no es principal no molestan mucho”, refiriéndose a una terminal en Málaga.

Durante el registro en la propiedad de Gómez Ortiz, los agentes del OIJ y la Fiscalía pretenden decomisar drogas, armas de fuego, dispositivos electrónicos y documentación que permita sustentar la acusación contra el supuesto operador logístico.