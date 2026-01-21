Sucesos

‘Caso Shark’: Fiscalía detiene a presunto hombre de confianza del más reciente extraditable

Allanamiento se desarrolla San Ramón.

Por Christian Montero
Allanamiento en San Ramon
El allanamiento se ejecuta en una extensa propiedad en Santiago de San Ramón. (Alonso Tenorio/Atenorio)







