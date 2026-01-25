‘Caso Shark’: Cerebro logístico creó sociedades en Europa para traficar cocaína

El sospechoso habría adquirido su lujosa vivienda con vista al mar en San Ramón, mediante una hipoteca que canceló en menos de un año.

Freddy Enrique Gómez Ortiz, detenido el miércoles anterior por la Fiscalía Adjunta Contra la Legitimación de Capitales y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y considerado como la última pieza clave del caso Shark, era el creador de sociedades espejo para la exportación de cocaína a Europa.

Supuestamente, dichas funciones las ejercía el sospechoso en favor de una célula del Clan del Golfo liderada por Alexi Meléndez León, alias Comando, identificado como uno de los Siete Tiburones del Pacífico, junto a él operaba su mano derecha, Jeffry Arosemena Siles, alias Corporación. Ambos detenidos desde el 2024 en Costa Rica.

Según el expediente judicial, el colombiano de 52 años era el “encargado de logística de la organización, ubicando empacadoras de piña” de donde salía la droga, “así como con personas extranjeras con quienes se estaría comercializando”. Su rol era garantizar que la cocaína cruzara el Atlántico, utilizando sus conocimientos técnicos en aduanas que él mismo presumía ante la cúpula criminal.

Conexión española

Las investigaciones revelaron que Gómez Ortiz figura en la sociedad Agro Lion Service S. R. L., la cual tiene una contraparte en Europa llamada Agro Lion Fruits S. L. El Ministerio Público determinó que esta empresa mantiene un sitio web donde promociona “sedes en Costa Rica, España y China”, y que era utilizada para dar apariencia lícita a la recepción de contenedores.

La red criminal incluso gestionaba disputas legales en tribunales europeos, según se desprende de las intervenciones telefónicas que detectaron a Gómez Ortiz y Arosemena coordinando pagos a un procurador por una “demanda interpuesta en el continente Europeo, en contra de la empresa Teide Fruits IMEX S. L.”, presuntamente para recuperar dineros de envíos anteriores.

Rutas seguras

El documento judicial detalla cómo Gómez Ortiz asesoraba sobre qué puertos utilizar para evitar incautaciones. En una comunicación interceptada, recomendaba el puerto de Málaga, asegurando: “Este puerto es muy noble y como no es principal no molestan mucho”.

Para burlar la vigilancia, utilizaban códigos propios; mientras lo usual en el narco es “luz verde”, los agentes confirmaron que Gómez utilizaba el término “luz blanca”, para hacer “referencia a la droga tipo cocaína”.

Gómez Ortiz, investigado también por legitimación de capitales, adquirió su residencia allanada el miércoles en Santiago de San Ramón, mediante la sociedad Agro Lion Service (luego renombrada Refah S. R. L.).

Según el expediente judicial, “constituyó una hipoteca sobre la propiedad la cual presuntamente cancelaría hasta el 13 de julio del 2024, pero que fue cancelada en menos de un año”, maniobra con la que habría justificado el ingreso del dinero ilícito al sistema bancario.

Además, las autoridades investigan la posesión de diversos vehículos que el sospechoso presuntamente registraba a nombre de terceros, uno de esos autos es un pick-up Hi Lux, “el cual llama la atención que presenta una anotación registral asociada al delito de Transporte de Drogas, investigado bajo la sumaria 24-001183-0064-PE”, cita el expediente.