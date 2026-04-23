Sucesos

Caso Estrella: OIJ realiza operativos por homicidio de empresario ligado a eventos en San Carlos

Acciones se desarrollan en Ciudad Quesada, Alajuela y San José

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Por Christian Montero
Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), ingresaron a las 4:00 a.m., a una vivienda en la comunidad de El Tambor de Alajuela para detener a un sospechoso de participar en el asesinato de un promotor de eventos.
Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), ingresaron a las 4:00 a.m., a una vivienda en la comunidad de El Tambor de Alajuela para detener a un sospechoso de participar en el asesinato de un promotor de eventos. (Foto: Alonso T/Foto: La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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