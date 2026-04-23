Caso Estrella: OIJ realiza operativos por homicidio de empresario ligado a eventos en San Carlos

Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), ingresaron a las 4:00 a.m., a una vivienda en la comunidad de El Tambor de Alajuela para detener a un sospechoso de participar en el asesinato de un promotor de eventos.

La Policía Judicial y la Fiscalía desarrollan desde las 4:00 a.m. de este jueves, cinco allanamientos con el fin de detener a los sospechosos de asesinar a un ingeniero informático y promotor de eventos de San Carlos.

Una de las diligencias se lleva a cabo en San José, dos Ciudad Quesada y otras dos en Alajuela. En esta última provincia es intervenido un apartamento en Barrio San José y una vivienda en la comunidad de El Tambor donde fue detenido un joven de 18 años, quien habría participado en los hechos siendo menor de edad.

Allanamientos del OIJ para detener a sospechosos de asesinar a un ingeniero y promotor de eventos

Al grupo se le vincula con el asesinato de Agustín Alonso Carvajal Benavides, cuyo cuerpo fue ubicado dentro de una propiedad el 29 de diciembre de 2025, en la comunidad de Garabito de Aguas Zarcas; la madre del ofendido fue quien encontró los restos que presentaban heridas por arma de fuego.

Horas previas a los allanamientos el OIJ de San Carlos difundió imágenes de los sospechosos y los vehículos usados para cometer el crimen, con el fin de que la ciudadanía ayudara a ubicarlos.

Esas imágenes captadas en el centro de Aguas Zarcas, fueron cruciales para que los agentes judiciales pudieran identificar el número de placa de un Honda Civic, Ex, coupé, negro, así como una motocicleta roja en el que se desplazaron los imputados.

Con los allanamientos los investigadores pretenden además del arresto de los sospechosos, la ubicación de prendas y los vehículos usados el día de los hechos.

Allanamiento en San Carlos por el homicidio de un ingeniero y promotor de eventos

Reconocido promotor

Carvajal Benavides según su perfil de la red laboral LinkedIn, figura como CEO de Starticket.cr, una tiquetera digital dedicada a la producción de conciertos y transporte a eventos en bares, o presentaciones de artistas. Los agentes judiciales denominaron el caso como Estrella, en alusión al nombre en inglés de la empresa.

Uno de los shows en los que tuvo participación Starticket fue el concierto en setiembre del año pasado, del cantante colombiano Beéle.

Además del apoyo de los agentes del SERT, la Policía Judicial voló un dron para asegurar la vivienda que allanaron en El Tambor de Alajuela. (Foto: Alonso T/Foto: La Nación)

En cuanto al móvil del asesinato la Policía Judicial maneja varias hipótesis, una de ellas es que pudo obedecer a un asalto. Un Range Rover de reciente modelo le fue sustraído a la víctima, el OIJ recuperó ese vehículo este jueves en San José, tras los allanamientos.

Una fuente vinculada con el caso explicó que meses atrás, en la vivienda allanada en la comunidad de El Tambor habían decomisado un auto con denuncia por robo.

Otra posibilidad, es que el crimen del empresario esté relacionado con algún conflicto por la actividad comercial a la que se dedicaba, e incluso se investiga si comentarios que el hombre habría hecho en redes sociales sobre el prófugo de la justicia Alejandro Arias Monge, alias Diablo, pueda tener algún vínculo.