Caso Estrella: Alias Siri es buscado por homicidio de promotor artístico de San Carlos

Steven Quirós Hernández, alias Siri, es sospechoso de participar en el homicidio del ingeniero informático y promotor artístico Agustín Alonso Carvajal Benavides.

Tras la captura de cinco hombres vinculados con el crimen del promotor artístico Agustín Alonso Carvajal Benavides, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, le siguen la pista al sexto sospechoso de participar en los hechos.

El requerido habría tenido una participación clave en el ataque contra Carvajal Benavides, cuyo cuerpo lo encontró su mamá el 29 de diciembre del año pasado. Se estima que el hombre de 34 años, tenía al menos tres días de fallecido y su cuerpo presentaba heridas por armas de fuego.

La Policía Judicial busca a Steven Quirós Hernández, alias Siri, quien habría sido el conductor de un Honda, Civic, coupé, negro, que quedó registrado en varias cámaras de vigilancia de Aguas Zarcas en el espacio temporal que coincide con el día y las horas en que fue asesinado el ingeniero informático y empresario artístico.

Además de alias Siri de 37 años, la Policía Judicial requiere a otro hombre aun sin identificar, quien habría usado la tarjeta bancaria del ofendido para retirar efectivo de cajeros automáticos.

Si tiene información sobre estos prófugos, denúncielos a la línea confidencial 800-8000-645 o puede enviar un WhatsApp al 8800-0645.