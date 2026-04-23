Sucesos

Caso Estrella: Alias Siri es buscado por homicidio de promotor artístico de San Carlos

OIJ detuvo a cinco sospechosos este jueves.

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Por Christian Montero
Steven Quirós Hernández, alias Siri, es sospechoso de participar en el homicidio del ingeniero informático y promotor artístico Agustín Alonso Carvajal Benavides.
Steven Quirós Hernández, alias Siri, es sospechoso de participar en el homicidio del ingeniero informático y promotor artístico Agustín Alonso Carvajal Benavides. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)







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Homicidio promotor artísticoAsesinato Agustín Alonso Carvajal Benavides
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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