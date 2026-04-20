Caso de abusos a ciclistas en Heredia: imputado enfrentará 3 meses de prisión preventiva

Según las investigaciones, el sujeto aprovechaba que algunas mujeres salían a hacer ejercicio en bicicleta para cometer tocamientos indebidos, en Heredia. Imagen con fines ilustrativos.

El Juzgado Penal de Heredia dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Navarrete Madrigal, sospechoso de cometer abusos sexuales contra mujeres ciclistas.

De acuerdo con la Unidad de Género de la Fiscalía de Heredia, a Navarrete se le investiga por el presunto delito de abuso sexual.

“El despacho investiga una serie de eventos ocurridos desde enero, en horas de la mañana, en la localidad de Santo Domingo de Heredia. Se presume que el imputado viajaba en una motocicleta, lo cual le permitía acercarse a mujeres ciclistas y tocarles los glúteos”, indicó la Fiscalía.

La captura se produjo el pasado viernes 17 de abril en horas de la mañana, tras una serie de diligencias lideradas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

OIJ capturó a un hombre de 28 años sospechoso de atacar a mujeres ciclistas mientras él se desplazaba en bicimoto. (OIJ/OIJ)

El operativo de captura se ejecutó en la vía pública en San Miguel de Santo Domingo.

Durante la detención, los agentes decomisaron prendas de vestir que habría utilizado durante los hechos, así como el casco y la moto descritos por las víctimas.

El caso se mantiene en investigación, dentro de la causa 26-001312-0059-PE.