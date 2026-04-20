Sucesos

Caso de abusos a ciclistas en Heredia: imputado enfrentará 3 meses de prisión preventiva

El Juzgado Penal de Heredia dictó tres meses de prisión contra un sujeto de apellidos Navarrete Madrigal por el presunto delito de abuso sexual

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Por Yucsiany Salazar
Según las investigaciones, el sujeto aprovechaba que algunas mujeres salían a hacer ejercicio en bicicleta para cometer tocamientos indebidos, en Heredia. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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