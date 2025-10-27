Sucesos

Caso Condominio 8: esto fue lo que el OIJ encontró en el operativo

Policía Judicial persigue una estructura criminal dedicada a la distribución de drogas en Cartago

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Durante los allanamientos por el caso Condominio 8, el OIJ decomisó 615 kilos de marihuana que tenían un logo con la marca Jaguar
Durante los allanamientos por el caso Condominio 8, el OIJ decomisó 615 kilos de marihuana que tenían un logo con la marca Jaguar (Foto:/Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso Condominio 8drogasOIJ
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.