Caso Condominio 8: esto fue lo que el OIJ encontró en el operativo

Durante los allanamientos por el caso Condominio 8, el OIJ decomisó 615 kilos de marihuana que tenían un logo con la marca Jaguar

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el decomiso de evidencias relacionadas con el denominado “Caso Condominio 8”, expediente en el que se investiga una presunta estructura criminal dedicada a la distribución de marihuana, éxtasis y cocaína en la provincia de Cartago. La Policía Judicial efectuó un amplio operativo, que incluyó 13 allanamientos simultáneos en tres provincias.

Los agentes judiciales decomisaron:

4 millones de colones en efectivo

Mil dólares estadounidenses

Seis vehículos

Un cuadraciclo

Varias libras de aparente droga tipo marihuana

Diferentes drogas sintéticas (pastillas de éxtasis y ketamina)

Dosis de supuesta cocaína empaquetada para su distribución

615 paquetes de aparente droga tipo cocaína

11 armas de fuego (pistolas y revólveres)

Un arma AK-47

720 municiones calibre 7.62

Además, se anotó una propiedad en el Registro.

La investigación, desarrollada desde 2023 por la Delegación Regional de Cartago, permitió identificar una organización que operaba bajo un esquema de crimen organizado, con una red de distribución de marihuana tipo hidropónica y colombiana, además de drogas sintéticas.

Según explicó Michael Soto, subdirector del OIJ, se trata de “una operación que se está realizando principalmente en Cartago, donde se ejecutan tres allanamientos con la intención de detener a 17 personas”.

Desarticulan banda en Cartago

Soto agregó que “la estructura se orientaba principalmente a la distribución de marihuana en la provincia, pero también operaba en Limón, donde en el sector de Los Cocos se localizaron 600 paquetes de marihuana de origen colombiano, y en Heredia, donde se allanó un laboratorio de marihuana hidropónica recién instalado”.

LEA MÁS: Caso Condominio 8: ¿Por qué la droga decomisada tenía un logo de Jaguar? Esto dice el OIJ