Casco urbano de Quepos afectado por inundaciones

Inundaciones afectaron la noche de este jueves a Quepos.

La noche de este jueves, fuertes lluvias provocaron inundaciones en varias zonas del casco urbano de Quepos, en Puntarenas.

La intensa acumulación de agua en tan poco tiempo ha afectado calles principales y sectores vulnerables de la ciudad, generando dificultades en el tránsito y riesgo para los vecinos.

Se recomienda a la población tomar precauciones, evitar conducir o caminar por áreas anegadas y mantenerse atentos a posibles desbordes en ríos y quebradas cercanas.

Información cortesía de Diario Noticias.