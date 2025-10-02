Sucesos

Alerta por fuertes lluvias: Puntarenas y Guanacaste registran inundaciones y derrumbes

Se reportan personas en albergues

Por Sebastián Sánchez
Durante la noche de ayer y el transcurso de este jueves, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó 141 incidentes por inundación en distintas regiones del país.
