Alerta por fuertes lluvias: Puntarenas y Guanacaste registran inundaciones y derrumbes

Durante la noche de este miércoles y el transcurso de este jueves, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó 141 incidentes por inundación en distintas regiones del país.

La mayor parte de los casos se concentraron en la provincia de Puntarenas, especialmente en los cantones de Esparza, Puntarenas y Montes de Oro. En la tarde de este jueves, las lluvias continuaron en estas zonas, provocando inundaciones en comunidades como Fray Casiano, Parcelas, El Progreso y Fiesta del Mar.

En Bellavista, en Barranca de Puntarenas, más de 10 cruzrojistas se encuentran en la zona realizando labores de evacuación, con el apoyo de 4 vehículos de emergencia entre unidades operativas y básicas de atención.

Ante estas emergencias, los comités locales realizaron valoraciones y limpiaron los canales de desfogue en las áreas afectadas.

Las personas afectadas están siendo trasladadas al albergue habilitado en Barranca.

Asimismo, se registró un derrumbe en la Ruta N°1 entre Puntarenas y Esparza, que obligó a cerrar el paso hasta que retiren los escombros. La vía será revisada hasta el viernes, por personal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad.

También se reportaron caída de árboles en Montes de Oro, removidos por el Cuerpo de Bomberos y el Comité Municipal de Emergencias.

Guanacaste

En la provincia de Guanacaste, los ríos Javilla e Higuerón se desbordaron en las comunidades de San Juan e Higuerón de Cañas, respectivamente. Además, un árbol cayó en la ruta que comunica Porozal de Cañas con el Puente La Amistad, y ya fue removido por el Comité Municipal de Emergencias.

En Santa Cruz, específicamente en la comunidad de Paraíso, se habilitó un albergue temporal para 14 personas afectadas por el desbordamiento del río Paraíso.

Debido a los aguaceros que continúan en varias zonas del país, la Ruta N.°32 fue cerrada preventivamente. La alerta amarilla se mantiene activa a nivel nacional, y se solicita a la población mantenerse vigilante de ríos y quebradas.