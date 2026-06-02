Capturan a tres cocineras sospechosas de robar alimentos para estudiantes de escasos recursos

Los alimentos sustraídos estaban destinados a estudiantes de escasos recursos, según la Fiscalía. Las sospechosas fueron capturadas la mañana de este martes 2 de junio.

Tres mujeres de apellidos Valverde, Madrigal y Aguilar, fueron detenidas como sospechosas de robar alimentos que fueron adquiridos con fondos públicos y estaban destinados a un comedor estudiantil para menores de escasos recursos.

Según informó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), las mujeres trabajaban como cocineras en la escuela Los Ángeles, en Cartago.

“La Fiscalía presume que, desde enero de 2026, habrían sustraído alimentos adquiridos con fondos públicos para el servicio de comedor estudiantil, los cuales estaban destinados a estudiantes de escasos recursos, desviándolos presuntamente para su beneficio persona“, precisó el Ministerio Público.

Las tres detenidas quedarán a las órdenes del Ministerio Público para que se les tome la declaración indagatoria y se les determine su situación jurídica.