Sucesos

Capturan a tres cocineras sospechosas de robar alimentos para estudiantes de escasos recursos

Las sospechosas habrían robado los alimentos desde enero de este 2026 en una escuela de Cartago

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Por Yucsiany Salazar
Los alimentos sustraídos estaban destinados a estudiantes de escasos recursos, según la Fiscalía. Las sospechosas fueron capturadas la mañana de este martes 2 de junio.
Los alimentos sustraídos estaban destinados a estudiantes de escasos recursos, según la Fiscalía. Las sospechosas fueron capturadas la mañana de este martes 2 de junio. (Ministerio Público/Ministerio Público)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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