Capturan a presunto sicario ligado a ‘Diablo’ y a mujer que intentó ayudarlo a escapar de clínica

Oficiales de la Fuerza Pública y agentes judiciales capturaron a un hombre de apellido Churta, de 21 años, en Llano Grande de Valle de La Estrella, en Limón. Las autoridades lo vinculan con la estructura criminal liderada por Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de “Diablo”. Además, las autoridades detuvieron a una mujer que al parecer intentó ayudar a escapar al supuesto sicario de una clínica.

El detenido mantenía una orden de captura vigente por los delitos de homicidio y venta de drogas, además de ser investigado por sicariato.

Al momento del arresto, el sujeto intentaba escapar a bordo de una motocicleta. Durante el intento de huida, el sospechoso derrapó en el vehículo y sufrió heridas graves, lo que motivó su traslado inmediato a un centro médico local.

Posteriormente, el sospechoso intentó evadir la custodia policial y escapar de la clínica donde recibía atención de salud. En la maniobra, habría participado una mujer de apellido Dimas, quien ingresó a las instalaciones médicas con el aparente propósito de facilitarle la huida.

Los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) detectaron el movimiento y desplegaron un dispositivo de seguridad en las afueras del edificio.

La intervención impidió la fuga y permitió la captura de ambas personas en los alrededores del centro de salud. La policía presentó a Churta y a la mujer ante la Fiscalía de Limón. El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que los dos imputados permanecen bajo las órdenes de la Fiscalía de Limón, a la espera de que el juez a cargo resuelva su situación jurídica.

Según el reporte oficial, Churta portaba 64 dosis de crack, 17 dosis de cocaína, tres envoltorios con marihuana y dinero en efectivo entre sus pertenencias.