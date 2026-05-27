Sucesos

Capturan a presunto sicario ligado a ‘Diablo’ y a mujer que intentó ayudarlo a escapar de clínica

Según el Ministerio de Seguridad, el detenido contaba con una orden de captura vigente por los delitos de homicidio y venta de drogas, además de ser investigado por sicariato

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Por Sebastián Sánchez
La mujer habría tratado de ayudar al supuesto sicario de alias Diablo.
La mujer habría tratado de ayudar al supuesto sicario de alias Diablo. (MSP/La mujer habría tratado de ayudar al supuesto sicario de alias Diablo.)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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