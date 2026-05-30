Sucesos

Capturan a mujer y rescatan a ocho víctimas de explotación sexual en San Carlos

Comercio ya había sido intervenido hace seis años por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

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Por Yucsiany Salazar
Allanamiento dejó una sospechosa detenida y el rescate ocho víctimas sometidas a explotación sexual.
Allanamiento dejó una sospechosa detenida y el rescate ocho víctimas sometidas a explotación sexual. (Migración/Migración)







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Explotación sexualCapturaMigraciónSan Carlos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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