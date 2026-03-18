Capturan a hombre por agredir a mujer, sacarla de la vivienda y robarle sus pertenencias en San Ramón

Un hombre de apellido Elizondo, de 43 años, fue capturado este miércoles como sospechoso de agredir a una mujer, expulsarla de una vivienda y apoderarse de sus pertenencias.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la detención se realizó alrededor de las 5:00 a. m. en el sector de San Rafael de San Ramón, Alajuela. Al sujeto se le investiga por los presuntos delitos de agresión y robo agravado.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron semanas atrás, cuando Elizondo recibió a la mujer en su casa.

En determinado momento, se produjo una discusión que escaló hasta la agresión física. Posteriormente, el sospechoso habría sacado a la víctima del inmueble, reteniendo sus objetos personales.

Tras lo ocurrido, la mujer interpuso la denuncia, lo que permitió a los agentes judiciales iniciar las diligencias y ubicar al sospechoso.

Durante el operativo, además de la detención, se decomisó evidencia relevante para la investigación.

El detenido será presentado ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.