Sucesos

Capturan a hombre por agredir a mujer, sacarla de la vivienda y robarle sus pertenencias en San Ramón

Agentes del OIJ capturaron en San Ramón a un hombre de apellido Elizondo, sospechoso de agredir a una mujer y retener sus pertenencias tras una discusión.

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Por Yucsiany Salazar
Agentes judiciales realizaron la captura en San Ramón, Alajuela
Agentes judiciales realizaron la captura en San Ramón, Alajuela (OIJ/OIJ)







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CapturaSan RamónOIJ
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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