Sucesos

Capturan a dos sospechosos por el asesinato de un hombre en Atenas

La víctima, de apellido Ureña, falleció de camino al hospital.

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Por Yucsiany Salazar
El OIJ capturó a dos hombres sospechosos de participar en un asesinato en Atenas.
El OIJ capturó a dos hombres sospechosos de participar en un asesinato en Atenas. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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