Capturan a dos sospechosos por el asesinato de un hombre en Atenas

El OIJ capturó a dos hombres sospechosos de participar en un asesinato en Atenas.

Dos hombres de apellidos Gutiérrez, de 46 años, e Hidalgo, de 32, fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al figurar como sospechosos del asesinato de un hombre en Atenas, Alajuela.

Los hechos con los que se les vincula ocurrieron el 3 de agosto de 2024, cuando la víctima, de apellido Ureña, de 44 años, estaba dentro de una vivienda. En determinado momento, llegaron varios sujetos y le propinaron varios disparos.

En aquella ocasión, la Policía Judicial precisó que Ureña falleció de camino al hospital, mientras era trasladado en una ambulancia. En la vivienda, además, estaba otro hombre a quien habrían amordazado y sujetado.

Gutiérrez e Hidalgo fueron capturados en San Antonio de Escazú, al determinar que ambos habrían tenido alguna participación en el homicidio. Ambos serán presentados ante el Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.