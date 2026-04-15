Sucesos

Capturan a conductor con 40.000 cigarrillos y casi 1.000 cervezas sin facturas en Heredia

La Fuerza Pública detuvo en Belén a un hombre de apellido Martínez con 40.000 cigarrillos y licor. El sujeto tiene antecedentes fiscales, según la policía.

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Por Yucsiany Salazar
El conductor admitió no tener las facturas de los productos, por lo que eran trasladados de forma ilegal.
El conductor admitió no tener las facturas de los productos, por lo que eran trasladados de forma ilegal. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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