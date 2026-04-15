Capturan a conductor con 40.000 cigarrillos y casi 1.000 cervezas sin facturas en Heredia

El conductor admitió no tener las facturas de los productos, por lo que eran trasladados de forma ilegal.

Un hombre de apellido Martínez fue detenido la noche de este martes en San Antonio de Belén, Heredia, tras ser sorprendido con un cargamento de 40.000 cigarrillos, casi 1.000 cervezas y otras bebidas alcohólicas que transportaba sin las facturas correspondientes.

La intervención fue ejecutada por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo de control en la zona.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron múltiples cajas de mercancía. Ante la consulta policial, el conductor admitió que no poseía los comprobantes que respaldaran la procedencia de los productos.

Debido a esta situación, se coordinó el caso con la Policía de Control Fiscal (PCF). El conteo oficial detalló el decomiso de:

40.000 unidades de cigarrillos.

960 cervezas.

720 unidades de otras bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Martínez cuenta con antecedentes por infracciones previas a la legislación fiscal.

El sospechoso y el cargamento quedaron a las órdenes de las instancias correspondientes para el debido proceso.