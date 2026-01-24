Sucesos

Candidato a diputado del chavismo: ‘Contratar 6.000 policías en cuatro años es falso e imposible’

Aspirante a diputado oficialista cuestionó en un debate, propuesta del PLN.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Oficiales de Fuerza Pública aseguraron la escena donde esta madrugada murieron dos personas y otras resultaron heridas en una balacera en Desamparados. Fotografía:
Según la página oficial del Ministerio de Seguridad, el país cuenta con 12.600 oficiales de Fuerza Pública. (Keyna Calderón/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nogui Acosta candidato diputadoDebate diputados Repretel Nogui Acosta
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.