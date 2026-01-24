Candidato a diputado del chavismo: ‘Contratar 6.000 policías en cuatro años es falso e imposible’

Según la página oficial del Ministerio de Seguridad, el país cuenta con 12.600 oficiales de Fuerza Pública.

En el debate de aspirantes a diputados por la provincia de San José que organizó este viernes grupo Repretel, Nogui Acosta, candidato del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), cuestionó la propuesta del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, quien promete contratar 6.000 oficiales de policía al concluir su mandato en 2030, en caso de resultar electo.

Acosta, quien fue ministro de Hacienda de la actual administración, cuestionó: “¿Tienen conocimiento de cuál es la capacidad de la Academia Nacional de Policía para poder graduar policías cada año y si esa meta es realista o no, porque creo que no lo es?”.

Álvaro Ramírez, candidato a diputado por San José del Partido de Liberación Nacional, justificó que la seguridad es una de las prioridades de los costarricenses y que hoy no hay suficientes policías para darle tranquilidad al ciudadano. “Nosotros estamos convencidos que necesitamos al menos 6.000 policías en los próximos cuatro años y, de hecho, en la autorización presupuestaria se incluyeron ya recursos para el primer contingente”, aseguró.

El liberacionista reconoció que “la escuela de policía, por supuesto, tiene que mejorar”, pero defendió la búsqueda de alianzas y el aumento de capacidades. “No podemos simplemente escudarnos en la ineficiencia de una capacidad operativa actual para decir que entonces no vamos a poder proteger a los costarricenses”, agregó.

La réplica

Ante la respuesta de su contendiente, Acosta replicó con dos argumentos: “Quiero señalarle dos cosas: la primera es que la capacidad es de 600 policías por año, eso quiere decir que 6.000 es falso, es imposible hacerlo”.

El candidato oficialista planteó entonces otra pregunta: “¿Cómo vamos a mejorar la seguridad? No es con policías, es con un centro de monitoreo, es con mucho más tecnología y ese es el plan de gobierno de doña Laura Fernández”.

En la contrarréplica, Ramírez rechazó el argumento de que la escuela de policía solamente puede graduar 600 personas, “si creyéramos así, estaríamos renunciando al derecho de los costarricenses a sentirse seguros”.

Ramírez cerró su intervención afirmando que es necesario “aumentar esas capacidades” y que “se puede, se tiene que hacer y vamos a invertir los recursos que se necesiten para garantizarle a usted, ciudadano, ese sentimiento de tranquilidad a salir de su casa”.