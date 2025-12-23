Camión incendiado provoca fuertes presas en la ruta 27, en Escazú

Un reporte de usuarios advierte de un gran congestionamiento en la ruta 27, en Escazú, en sentido San José–Santa Ana, a raíz del incendio de un camión ocurrido la tarde de este lunes en el sector del Alto de las Palomas.

Según una revisión de la aplicación Waze, las presas se extienden desde las inmediaciones de Multiplaza Escazú hasta cerca de los tanques de agua del AyA.

En rutas alternas del área también se registra caos vial, con circulación lenta y afectación generalizada del tránsito.

Camión incendiado

Esta tarde, un camión, envuelto en llamas, avanzó atravesando los carriles de la vía, en el sentido Santa Ana‐San José, generando caos entre los conductores que transitaban en ese momento.

Según informó Bomberos, el incendio provocó una falla en el sistema de frenos del automotor, lo que hizo que el vehículo continuara avanzando mientras se incendiaba.

Camión en llamas avanza sin frenos en medio de la Ruta 27

Dos personas resultaron afectadas, según reportó la Cruz Roja. Un hombre presentaba quemaduras de segundo grado en uno de sus brazos, mientras que una mujer fue atendida por una crisis de ansiedad.

Ambos pacientes fueron valorados y atendidos en el sitio por dos ambulancias de soporte avanzado. Ninguno de los pacientes quiso ser traslado a un centro médico.