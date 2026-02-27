Cámara de seguridad registró choque entre dos motocicletas en San José que dejó tres heridos

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió cuatro accidentes entre la noche del jueves y madrugada de este viernes 27 de febrero.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto de una colisión entre dos motocicletas en la Sabana. El incidente ocurrió la noche del jueves 26 de febrero y dejó como saldo tres personas heridas.

En las imágenes publicadas por la página Waze Costa Rica se observa cuando un motociclista intentó realizar un giro hacia la izquierda. En ese instante, otro conductor lo impactó con fuerza por la parte trasera.

El percance sucedió a 100 metros al este del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el distrito de Mata Redonda, San José. Según usuarios, los heridos fueron trasladados en condición urgente a un centro médico.

Choque entre motocicletas en San José

Jornada marcada por incidentes viales

La Cruz Roja Costarricense reportó otros accidentes de tránsito en distintos puntos del territorio nacional durante las últimas horas. En Parrita, Puntarenas, un automóvil liviano chocó contra una motocicleta. Tras recibir la alerta a las 7:09 p. m., una unidad básica trasladó a un hombre de 28 años en condición crítica hacia la clínica local.

Durante la madrugada de este viernes 27 de febrero, un motociclista perdió el control de su vehículo en San Miguel de Naranjo, Alajuela. El sujeto impactó contra la barra divisoria de la carretera a la 1:20 a. m. Una unidad de soporte avanzado lo remitió en estado crítico al Hospital de Grecia.

Minutos después, a las 2:26 a. m., las autoridades atendieron otro choque en Guápiles de Pococí. Un vehículo liviano colisionó contra una motocicleta, lo que provocó lesiones graves a un joven de 24 años. El hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital de Guápiles.

El reporte más reciente del cuerpo de socorro ocurrió a las 4:51 a. m. en Santa Rosa de Santo Domingo, Heredia. Una nueva colisión entre un automóvil y una motocicleta obligó al traslado de una persona en estado crítico hacia el Hospital San Vicente de Paúl.

Motociclistas: las víctimas más frecuentes de tragedias en carretera

Las tragedias en carretera continúan en aumento. Sin que haya concluido el segundo mes del 2026, ya se contabilizan 99 fallecimientos por accidentes de tránsito, seis más que el 2025 en el mismo período, según datos de la Cruz Roja Costarricense.

De esa cifra, la Cruz Roja indicó que en 64 de los fallecimientos estuvo involucrada una motocicleta.

“El año pasado a esta fecha teníamos 93 fallecimientos. Se alcanzó los 100 el día 2 de marzo”, confirmó la Cruz Roja.

Con respecto al tipo de accidente de tránsito, la mayoría de fallecimientos se dan producto de colisiones (62), seguido de vuelcos (20) y atropellos (17).

La frecuencia de los incidentes también es alarmante: en Costa Rica se atiende un accidente de tránsito cada nueve minutos, según la Cruz Roja.

Ante esta realidad, las autoridades de emergencia reiteran el llamado a la precaución: