Cámara de seguridad registró choque entre dos motocicletas en San José que dejó tres heridos

Tres personas resultaron heridas tras chocar sus motocicletas en Sabana Sur. La madrugada de este viernes sumó cuatro accidentes críticos más.

Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió cuatro accidentes entre la noche del jueves y madrugada de este viernes 27 de febrero. (Reiner MO/Cortesía)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

