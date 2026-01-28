Cámara de seguridad captó la balacera que dejó a un hombre fallecido en Heredia

Una cámara de seguridad de una vivienda captó el momento en el que un hombre fue interceptado por un gatillero cuando salía de una casa en Getsemaní de San Rafael de Heredia.

Las imágenes muestran que el ahora fallecido recibió varios disparos por parte de un hombre que lo esperaba estacionado en las afueras de la casa. El sujeto armado viajaba a bordo de un carro negro, que dejó a varios metros de donde ocurrió el ataque.

Cuando vio a la víctima salir, se aproximó y le perpetró varios tiros sin mediar palabra.

Aunque la víctima alcanzó a huir, sus heridas provocaron que perdiera el control del vehículo y terminara colisionando. El cuerpo fue hallado a algunos metros de donde se reportó la balacera.