Cámara de bombero capta el rescate de dos gatos durante incendio: así fue el momento

Bomberos rescató dos gatos durante incendio en La Carpio.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica logró rescatar con vida a dos gatos atrapados entre las llamas durante un incendio registrado en La Carpio, Uruca, San José.

El incidente fue reportado a las 4:49 p. m. En un video captado por la cámara del bombero Edwin López se observa cómo los equipos de socorro logran salvar a las dos mascotas.

Rescate de dos gatos

La vivienda, de aproximadamente 150 metros cuadrados, sufrió daños en unos 60 metros cuadrados.

El Cuerpo de Bomberos remitió cuatro unidades al sitio y no se reportaron personas heridas.